È vero che il possesso palla non serve a niente?

La percentuale del possesso palla è la statistica più bistrattata tra tutte. All’epoca del Barcellona di Pep Guardiola era praticamente l’unico numero che contava guardare, per capire se una squadra aveva o no meritato di vincere una partita (purtroppo o per fortuna non esiste alcun numero in grado di fare ciò, neanche gli Expected Goals). Oggi, invece, sentiamo dire – da telecronisti, commentatori, ma anche da alcuni allenatori – che l’indicazione sulla percentuale di possesso palla in una partita non serve a niente, anzi, che è addirittura fuorviante.

In realtà avere il pallone a disposizione per più tempo possibile è ancora il primo passo per vincere le partite. Non è l’unico per vincere una partita, certo, ma è quello che permette di vincere più partite degli altri nell’arco di un campionato.

Negli ultimi quattro anni, nei maggiori campionati europei, chi ha avuto il maggior possesso palla nell’arco di una stagione ha anche segnato più gol. C’è quindi una correlazione diretta tra la produzione offensiva e la percentuale di possesso. La relazione resta in piedi anche se consideriamo altri derivati meno pregiati dell’attacco che non siano i gol: chi ha la palla tira di più, guadagna più corner, si vede assegnati più calci di rigori.

Nonostante esista un effetto virtuoso nell’avere il pallone, è vero che oggi gli allenatori, più che al possesso palla, sono interessati al dominio territoriale, cioè alle zone di campo in cui viene speso il tempo con il pallone a disposizione. Sono interessati, cioè, più al dove che al quanto.

Le squadre che nel grafico sono posizionate nel quadrante in alto a sinistra sono quelle che hanno avuto la palla tra i piedi per la maggior parte del tempo e che per lo più lo hanno passato chiudendo gli avversari nella loro metà campo. Sono squadre dominanti in senso assoluto, che cercano di avere il controllo della partita non solo attraverso il controllo della palla, ma anche con la compressione della porzione di campo che attaccano. Il che non significa che siano invincibili – non lo era nemmeno il Barcellona, forse la squadra più dominante in assoluto nel calcio contemporaneo – ma la probabilità che vincano la partita è per loro molto più alta.