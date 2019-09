Ricordando l’Olanda del 1974

Oggi la nazionale olandese che è arrivata seconda al Mondiale del 1974 è universalmente considerata come la squadra che ha rivoluzionato il calcio segnando una frattura definitiva, determinando un prima e un dopo. Rinus Michels e Johann Cruyff hanno posto le basi di quello che oggi chiamiamo gioco di posizione, gli allenatori che hanno preso quella squadra come riferimento o almeno come punto di partenza per le loro idee non si contano ed è vero che la loro influenza va ben oltre la durata massima delle mode: in un certo senso quell’Olanda è una squadra ancora attuale.

Per questioni puramente anagrafiche, però, la maggior parte di noi l’Olanda del 1974 non l’ha vista con i propri occhi, e ne ha intuito l’importanza solo di riflesso, magari attraverso video YouTube o racconti d’epoca. Come possiamo capire davvero la portata di quella rivoluzione se non l’abbiamo vissuta?

Goethe diceva che «un arcobaleno che dura un quarto d’ora non lo si guarda più» e noi quell’arcobaleno tutto arancione lo abbiamo visto per troppo poco tempo, poi ci siamo dovuti accontentare degli articoli, dei libri, dei frammenti delle partite. Un materiale così disponibile che, al tempo stesso, quell’Olanda non ci fa più restare a bocca aperta, come probabilmente lo saremmo stati se l’avessimo vista dal vivo, o comunque in contemporanea, anche se davanti al televisore.

È per questo motivo che ho deciso di andare a scavare nei ricordi di chi invece quell’estate c’era e ricorda, per cogliere delle sfumature che inevitabilmente non posso cogliere con i miei occhi e per capire come la percezione di quella squadra sia cambiata negli ultimi 40 anni. Ovviamente è un campione – sette persone, tutte di Napoli e dintorni – senza alcuna rilevanza statistica, sia per la sua limitatezza che per la sua composizione, ma questo non vuol dire che non abbia comunque qualcosa da dirci. Ho quindi deciso di intervistare delle persone che nel 1974 avevano almeno 15 anni.