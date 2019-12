I migliori gol di Nocerino su assist di Ibrahimovic

⚽ Goal of the Day 💥

Ibra chests the ball down and Nocerino fires it into the net. How would you rate this goal on a 1-10 scale? 🔝

Ibra di petto, sinistro di prima di Nocerino e palla in rete. Che voto date a questo gol? 1⃣➡🔟#weareacmilan pic.twitter.com/lhEC9MIVEY — AC Milan (@acmilan) July 3, 2018

«Il gol con il Cagliari ti fa capire la sua forza e la sua intelligenza, e anche la mia capacità di lettura. Se vedi il mio movimento di corsa, io faccio un cambio passo, perché già so che la palla arriva lì. Ed è lì che arriva.

Quell’intuizione è qualcosa che io ho dentro, che ho sempre avuto, però ovviamente giocando con campioni del genere è molto più semplice. Sapevo che lui mi avrebbe fatto l’assist, poi se di testa o di petto… dove gli altri arrivano di testa, lui arriva di petto perché è due metri.

L’ho capito prima, che lui mi avrebbe potuto fare l’assist. In una partita a Lecce, quella in cui perdevamo 3-0 e poi facemmo 4-3, lui mi fa più o meno lo stesso assist, che io stoppo e tiro, ma la palla è andata fuori veramente di poco.

È una cosa che lui ha capito me e io ho capito lui. Io ho capito Cassano, e Cassano sapeva dove metterla quando io mi buttavo in area. La stessa cosa Robinho. Diciamo che la conoscenza tra noi era diventata bella e importante.

L’allenamento poi conta tanto. Io mi allenavo come se avessi dovuto giocare una partita. Mi sono sempre allenato con l’idea che fosse una partita, perché so che quello che tu prepari in allenamento alla fine si realizza in partita. E quando vedo che mi butto cinque volte in area e magari Cassano o Ibra mi mettono cinque volte la palla in un modo, alla fine so che in partita la palla arriva lì. Magari non cinque volte, ma tre o due sì. Questo lo alleni.

Però è anche quello che hai dentro, il tuo bagaglio personale. Io avevo l’inserimento e l’ho sfruttato. Ad esempio, quando Ibra è andato a Parigi non ha trovato un Nocerino che si inseriva e faceva tutti questi gol. Quando giocava all’Inter o a Barcellona, neanche aveva un Nocerino. Diciamo che questa caratteristica la trovi in determinati giocatori: Vidal, quando era alla Juventus, quanti gol ha fatto?

Perché si tratta di centrocampisti intelligenti, che sfruttano le caratteristiche e la visione di gioco dei compagni e i compagni sfruttano le loro caratteristiche. Perché poi devi essere sempre pronto, se non sei pronto diventa un casino.»