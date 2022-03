Le migliori parate di Nikita Contini a febbraio

In questo caso è un intervento più semplice, sul tiro di Giuseppe Sibilli, ma comunque notevole, bello da vedere.

Contini ha un ottimo piazzamento, a cui affianca sia tecnica che riflessi. In uscita è sempre tempestivo e affidabile. Ha iniziato la stagione in prestito al Crotone. Avrebbe dovuto fare il titolare ma le cose non sono andate come previsto, il suo posto è stato in bilico con Marco Festa, e a novembre si è infortunato ed è rimasto fuori un mese. Dopo Alessio Zerbin, è il secondo giocatore in prestito dal Napoli che vince il premio di calciatore del mese AIC. Non è tanto un caso quanto la spia di quanto punti sui prestiti in Serie B il Napoli. Nelle interviste dice di considerarsi un portiere moderno, che ama impostare l’azione dal basso e usare i piedi; sta studiando il gioco di Maignan («che ha tutto quello che deve avere un portiere che piace a me») e che un portiere «un pizzico di follia deve sempre averla».

Contini è nato in Ucraina da madre ucraina e padre italiano, e si è trasferito a Napoli a tre anni. Al termine della partita contro il Pordenone ha mostrato una maglietta con scritto “No war in Ukraine”. Arrivato al Vicenza, si è detto sorpreso della qualità dell’organizzazione del club, e che la squadra – partita per fare un ottimo campionato – non merita quella classifica. Da quando è arrivato le prospettive di salvezza sono decisamente migliorate. Ora il Crotone, la squadra da cui arriva Contini, è indietro 5 punti mentre davanti il Cosenza, che occupa l’ultimo posto utile per restare in B, è distante solo due lunghezze. Le parate di Nikita Contini stanno facendo la differenza.