Guida ufficiosa alla NFL 2020/21

Michele

Fino ad alcune settimane fa, temevo molto per le sorti della stagione. Non ho grossa fiducia nei confronti della NFL come organizzazione, soprattutto quando si tratta di tematiche extra-campo per cui bisogna prendere decisioni chiare e tempestive. Ovviamente non ero positivo neanche quando si è trattato di trovare soluzioni per frenare l’avanzata della pandemia almeno nelle sedi dei singoli ritiri. Per quanto riguarda la data della deadline per gli opt out, credo che la Lega lo abbia fatto per tre motivi.

Per dare alle squadre il tempo per scandagliare il mercato dei free agent e sostituire gli eventuali “ammutinati”, permettere alle singole franchigie di impostare un training camp sapendo già su quali uomini contare, costringere i giocatori a prendere una decisione nel minor tempo possibile, evitando eventuali ripensamenti che potevano decimare le squadre. Probabilmente si è voluto mettere un freno alla capacità decisionale dei giocatori, rischiando di trovarsi a corto di talento, e quindi di appetibilità e competitività all’interno della Lega. Credo che le singole squadre abbiano creato degli ambienti sicuri all’interno dei propri training camp, ma il fatto che la NFL abbia dovuto muoversi solo dopo le insistenze dei giocatori sui social media, fa capire come la Lega di Goodell sia ad anni luce di distanza da altre, almeno a livello di sensibilità e di vicinanza ai giocatori.