Tre motivi per cui Milwaukee è sotto 0-2 contro Miami

Si parla spesso di Mike D’Antoni come di un allenatore estremo nell’esasperare i suoi concetti di gioco, tale da guadagnarsi l’epiteto di “talebano” per la sua totale avversione di cambiare idea, ma pure Budenholzer in questo non scherza. La scelta di vivere e morire dei propri ideali finora lo sta portando a perdere la partita di scacchi contro il “trasformista” Erik Spoelstra, che è sembrato essere, finora, almeno una mossa avanti rispetto all’ex assistente di Gregg Popovich. Il punto è che Budenholzer sta ancora approcciando i playoff come se fosse la regular season e ha mostrato finora scarso acume nel leggere le partite e fare gli opportuni cambiamenti in corsa.

Il primo da fare è senz’altro quello di stringere le rotazioni, affidarsi il più possibile al miglior quintetto che ha a disposizione – anche perchè la battaglia delle panchine in questo momento va a favore agli Heat (+13, che è anche il divario accumulato da Miami nelle prime due partite con i due quintetti base che si equivalgono nel punteggio) – senza perdersi nelle girandole di cambi che tolgono ritmo ai vari Antetokounmpo, Middleton e Lopez, gli unici Bucks finora e dare un contributo tangibile e continuo nel corso delle prime due partite. In particolare l’MVP in carica – proprio come nella serie contro Toronto dello scorso anno, quando superò i 40 minuti in campo in sole due occasioni (di cui una con doppio overtime) – per ora è in campo solo per 36 minuti a partita. Troppo pochi.

Inoltre i Bucks non possono continuare a fornire linfa vitale ai Miami Heat perdendo valanghe di palloni che Butler e soci convertono in 25 punti a partita comparati ai 12 di Milwaukee (ancora quel +13 che torna d’attualità). Un altro accorgimento da utilizzare al più presto è quello di cambiare su più blocchi per non concedere vantaggi o spazi che gli Heat stanno sfruttando al meglio: i Bucks non sono una squadra che cambia su tutto, ma ci sono certe situazioni nei playoff in cui proprio non se ne può fare a meno – e devono cominciare a farlo più spesso se vogliono rimanere in corsa.

Specialmente sui blocchi tra esterni, cambiare diventa l’unico modo per non rimanere indietro rispetto all’attacco e non concedere vantaggi. In particolare quando gli Heat vanno ultra small senza né Adebayo né Olynyk in campo.

Sono le piccole cose a fare la differenza nei playoff e di norma dopo due partite – che in tempi normali equivarrebbero al cambio di campo, ma sappiamo che questi non sono tempi normali – giunge il momento dei fatidici aggiustamenti: coach Budenholzer e i Bucks possono e devono farli già da questa notte per non farsi scappare la serie dalle mani.