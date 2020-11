NBA Mock Draft 2020, volume 2

I Pistons sembrano molto attivi nelle trattative per salire nell’ordine di scelta in modo da poter mettere le mani su LaMelo Ball, e il motivo è facilmente intuibile. Il nuovo GM Troy Weaver, scuola Thunder, ha in mano una squadra che ha seria necessità di rimettersi sulla mappa e per farlo ha bisogno di un giocatore che possa diventare iconico dentro il campo, in modo da non dover per forza far leva ancora una volta su Blake Griffin – che viene descritto in ottima forma e pronto per la nuova stagione, ma che fa tremendamente anni 2010 in una lega che cambia alla velocità della luce.

Ball non è facilmente raggiungibile ma può esserlo Killian Hayes al suo posto. Playmaker francese sopravvissuto al battesimo di fuoco della Eurocup nella modesta Ratiopharm Ulm, con LaMelo condivide la capacità di creare dal pick and roll con naturalezza innata. Non è lo stesso tipo di atleta e anche qui il tiro piedi per terra sembra ancora indietro, ma per molti Hayes è tutt’altro che una scelta di ripiego: ai Pistons avrebbe il palcoscenico per misurarsi in un ruolo che all’interno della Lega è piena di pescecani.

Hayes ha dato dimostrazione del suo talento anche contro la Virtus Bologna, davanti a un consistente numero di scout ed emissari NBA.