Mock Draft NBA 2020, volume 1

Parlando sempre di prospetti che vengono dal Vecchio Continente, questo è stato l’anno della consacrazione anche per Deni Avdija, che ha chiuso il campionato israeliano con cifre di alto livello e un trofeo di MVP conquistato soprattutto nelle partite più difficili. Avdija è una combo forward con qualità con la palla in mano decisamente impressionanti per uno con le sue misure: per il ruolo in cui gioca è impressionante la sua capacità di leggere il gioco, vedere ed eseguire passaggi e trattare la palla in quella maniera, risultando imprevedibile in transizione e con un corpo per poter cambiare su più ruoli in difesa.

Riuscisse a far pace con le percentuali al tiro da fuori – work-in-progress su cui si concentra ormai da molto tempo – potrebbe crescere come un vero lineup-killer. Dovrebbe essere una scelta automatica per i Cavs, prendendosi uno creatore di tiri non convenzionale e lasciando maggiore libertà a Collin Sexton e Darius Garland nel ruolo di finalizzatori.