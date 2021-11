Nessuno gioca più come DeMar DeRozan

Nel raccontare il workout pre-Draft con cui Kobe Bryant stregò i Lakers, David Fleming riporta tante testimonianze, tra cui quella di Michael Cooper. Coop c’era quel giorno e racconta che, dal giovane Kobe, Jerry West voleva vedere certe cose, ma «soprattutto una: era in grado di raggiungere la mattonella giusta? I grandi giocatori sanno sempre mettersi nella loro posizione preferita». (L’originale “could he get to a spot?” è quasi non-traducibile).

«Nemmeno l’attaccante migliore del mondo» continua Cooper «può raggiungere la sua mattonella preferita andando semplicemente da un punto A ad un punto B. A volte bisogna passare da un punto C e da un punto F per raggiungere B». Bryant possedeva questa abilità fin dai primi anni nella lega e anche DeRozan è oggi in grado di raggiungere le zone del campo che preferisce con la facilità del veterano che è diventato.

Non è difficile, innanzitutto, visualizzare quali siano le parti del campo in cui, come si dice, va al lavoro. È il giocatore che tira più di tutti dal mid-range (7.8 volte a partita; solo Brandon Ingram gli arriva vagamente vicino) ed è 13° per tentativi in quella parte di area non considerata restricted. Infine, grazie alla capacità di manipolare spazi e uomini vista fin qui, subisce quasi sei falli a partita, il 6° dato più alto in una lega in cui si fischia sempre di meno. Il suo profilo di attaccante, insomma, potrebbe tranquillamente essere definito anacronistico.

Avete presente quando Steph Curry sprinta come un pazzo oltre il perimetro e il suo marcatore deve seguirlo chissà dove? Ecco, DeRozan no. Si alza per ricevere da LaVine, ma non si apre oltre l’arco. Prepara una partenza esplosiva nei pressi della linea della carità, va verso destra solo per roteare attorno ad Anunoby, che non può che guardare impotente. Negli ultimi anni tante guardie hanno imparato a fare un passo laterale, anziché in avanti, per rimanere oltre la linea del tiro pesante. DeRozan no, DeRozan appena può si avvicina al canestro anche a costo di lasciare per strada una tripla aperta.

Giochi in cui DeRozan si trova a suo agio come Secco in gelateria sono quelli in cui può partire dalla zona sinistra del campo. Questa azione è sorprendente per compostezza e perfezione stilistica. Thybulle e Curry sono perfetti nel comunicare lo stunt e il recover, tanto che dopo sei palleggi DeRozan non ha ancora battuto nessuno. Anzi, ha ancora uno dei migliori difensori perimetrali della lega tra sé e il canestro. DeRozan, però, sa come raggiungere la sua posizione preferita: si lancia a tutta velocità verso il centro dell’area, arresto per creare separazione, jumper morbido.

Il sistema implementato da coach Donovan per l’attacco di Chicago non è particolarmente complesso e permette a DeRozan di scegliere momenti e situazioni della partita per rendersi più pericoloso. Il principio che muove l’attacco è individuare e colpire il punto debole della difesa avversaria. Se questo significa coinvolgere tre volte di fila il lungo avversario in un pick and roll centrale, forzando così il cambio per permettere a DeRozan di distruggerlo in isolamento, così sia. (L’attacco di Chicago è comunque altalenante, soprattutto a metà campo – 10° per punti per possesso dopo canestro subito – nonostante l’avvio sensazionale di DeRozan. Due cause su tutte: Vucevic fermato dalle percentuali orrende e dal Covid-19 e LaVine non ancora nucleare come nella passata stagione).

Il tiro da tre punti, che per anni è stato il suo tallone d’Achille, merita un discorso a parte. Tira dall’arco più dello scorso anno, ma è un aumento – peraltro non enorme – unicamente dovuto al sistema. Se a San Antonio agiva più che altro da point forward e facilitatore per una serie di tiratori che lo circondavano, ai Bulls ha più giocatori di talento al fianco. Tante volte gli basta restare in angolo e aspettare che gli venga concessa la possibilità di tirare con spazio (delle 58 triple tentate in questa stagione, più della metà vengono dagli angoli).