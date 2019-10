I 40 giocatori più interessanti della prossima stagione NBA

di Lorenzo Bottini

Nei giorni scorsi Steve Kerr, tra un battibecco con Donald Trump e l’altro, ha dichiarato che Steph Curry non è mai stato così forte. Il che, detto di un due volte MVP (di cui una volta all’unanimità) può suonare come l’ennesima esagerazione da preseason. Il compito che però attende il numero 30 di Golden State è di quelli che possono svolgere solo i fuoriclasse quando vengono messi con le spalle al muro. Per la prima volta senza Klay Thompson e con Kevin Durant volato a Brooklyn, Curry dovrà reggere da solo il peso dell’attacco Warriors e dimostrare di essere quel rivoluzionario della palla a spicchi capace di trasformare un roster di scappati di casa in una squadra da playoff. Nessuno dei team che puntano alla post-season ha infatti così pochi giocatori NBA da schierare in campo; nessuno però ha un talento poliedrico in grado di massimizzare le skill di chi gli sta attorno. Curry dovrà creare tiri facili per i suoi compagni e lavorare instancabilmente lontano dalla palla per coesistere con D’Angelo Russell almeno fino alla pausa per l’All-Star Game. Il tutto mettendo nel mirino il terzo premio da MVP, ma soprattutto senza poter tirare dal corridoio durante il riscaldamento.

Curry per la prima volta dalla stagione 2015/16 sarà l’unica stella dell’attacco Warriors e dalle uscite in Preseason sembra pronto per la guerra.