Quale centrocampo per l’Italia

Il giocatore più di talento, o quanto meno con il talento più visibile e chiaramente formato fin dagli anni di Pescara, è entrato nel suo ventinovesimo anno di vita. Eppure per il pubblico italiano, che lo vede poco, praticamente solo in Champions League e quando veste la maglia della Nazionale, resta un mistero. Quante responsabilità (speranze) possiamo affidargli?

Una parte della narrazione intorno a Marco Verratti tende a dipingerlo come un eterno bambino, un talento dalla crescita bloccata, un po’ per via di quella faccia che non invecchia, un po’ per il campionato in cui gioca, che ci ostiniamo a considerare di una categoria inferiore rispetto al nostro (anche quando magari le nostre squadre, in Europa, perdono con le francesi che non sono il PSG). Quando però Verratti gioca bene, in una frazione di secondo diventa “il giocatore intorno a cui va costruita la squadra”.

Per nostra fortuna, l’Italia di Roberto Mancini è una squadra costruita intorno a principi e idee ben chiare, piuttosto che intorno a questo o quel giocatore. Per fortuna di Verratti, si tratta di principi e idee adatte alle sue qualità. Verratti è fondamentale per una squadra che utilizza il doppio-play e una costruzione ragionata dell’azione offensiva. Nessuno, in rosa, ha il suo controllo, la sua capacità di resistere alla pressione e di condurre palla. Oltretutto con Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain stiamo vedendo un Verratti più presente negli ultimi trenta metri di campo (l’assist per Mbappé contro il Barcellona ne è una prova) cosa che potrebbe tornare utile all’Italia sia nelle partite in cui la squadra avversaria difende particolarmente bassa, sia in quelle in cui Mancini voglia aggiungerlo a Jorginho e Locatelli per ragioni di controllo e difensive.

Gli ultimi metri di campo sono sempre stati le sue Colonne d’Ercole, il suo limite. Ci si aspettava forse di più, che diventasse un trequartista puro, tutta visione di gioco e assist geniali. Non è così, ma Verratti è un giocatore completo, che può curare l’azione dall’inizio alla rifinitura. La sua ispirazione e il suo stato di forma magari non ci faranno vincere, da soli, l’Europeo, ma possono influenzare lo stile e il livello complessivo della squadra più di quelli di ogni altro giocatore convocabile.