Il Napoli marziale di Antonio Conte

Antonio Conte cammina su e giù a ridosso dell’area tecnica, dà indicazioni forsennate ai suoi giocatori, poi va dal quarto uomo tutto agitato e Lele Oriali deve intervenire per evitargli di essere ammonito. Il Napoli ha da poco segnato su un calcio d’angolo e si potrebbe dire che Antonio Conte non sia per niente felice. È una squadra a cui Conte ha fatto la sua Cura Ludovico e, dato il vantaggio, si difende compatta dietro la linea del pallone, con i nervi saldi e una concentrazione marziale, aspettando l’occasione giusta per ripartire.

L’Inter è scesa in campo con la sua solita ambizione: controllare il gioco attraverso fluidità e brillantezza con il pallone. Più volte i nerazzurri si affacciano nell’area del Napoli, e con le rotazioni a cui ci hanno abituati arrivano a calciare in porta con Acerbi, ma Meret è reattivo e salva provvisoriamente il risultato.

