Il rapporto speciale tra Ancelotti e l’Europa

Il pareggio in Serbia contro la Stella Rossa aveva praticamente già messo il Napoli di Ancelotti con le spalle al muro, prima ancora di esordire in Champions League davanti al San Paolo. A maggior ragione, dopo il 6-1 del PSG proprio ai danni dei serbi, gli azzurri erano nella delicatissima posizione di non poter far calcoli, dovendo rischiare per vincere, pur sapendo che una sconfitta in casa contro i “Reds” avrebbe compromesso seriamente il cammino nella massima competizione europea.

Ancelotti ha scelto di confermare otto undicesimi della squadra che aveva perso in casa della Juventus sabato scorso, ma le differenze in campo sono state sostanziali. Maksimovic ha preso il posto di Hysaj come terzino destro, mentre l’unica novità della linea a quattro di centrocampo è stata Fabian Ruiz, preferito a Zielinski a sinistra, e in attacco Milik è stato preferito a Mertens per fare da spalla a Insigne.

Klopp, invece, ha effettuato una sola la variazione rispetto all’undici che aveva pareggiato con il Chelsea a Stamford Bridge, con Keita al posto di Henderson, che però ha dovuto comunque sostituirlo nel primo tempo, dopo un infortunio di cui ancora sappiamo poco di ufficiale ma che ha mandato Keita all’ospedale di Napoli per accertamenti.

Napoli ibrido

Nella preview della gara, Federico Principi sottolineava come, rispetto al 4-3-3, Ancelotti avesse introdotto una maggiore fluidità tattica, che andava oltre il semplice cambio di sistema di gioco in favore di un 4-4-2. Un’ulteriore conferma di questo fatto è stata data proprio dall’interpretazione del modulo in questione durante la gara contro il Liverpool. Se in fase difensiva il Napoli si raccoglieva nel 4-4-2 visto nelle ultime settimane, in fase offensiva il modulo veniva stravolto: Maksimovic, si stringeva vicino ai centrali Albiol e Koulibaly, che si spostava verso il centro-sinistra, mentre Mario Rui avanzava lungo la fascia sinistra, sulla stessa linea dei centrocampisti.

Sul lato opposto Callejon si manteneva più largo del solito, in una posizione opposta rispetto a quella del terzino portoghese. Hamsik fungeva da regista e veniva spesso affiancato da Allan, mentre Fabian Ruiz aveva più libertà di sganciarsi in avanti e andare ad occupare una zona di campo vicina a quella di Insigne nel supportare Milik.

Il Napoli, cioè, proponeva due formazioni diverse tra fase difensiva (4-4-2) ed offensiva (3-4-2-1, anche se leggermente asimmetrico), seguendo un trend non così raro degli ultimi anni – con interpretazioni diverse, la Juventus di Allegri e la Fiorentina di Sousa si sono segnalate per utilizzare frequentemente una strategia di questo tipo, ma anche Spalletti con la Roma e, meno, con l’Inter ha sperimentato soluzioni ibride.

È evidente che la ratio della scelta di Ancelotti fosse quella di proporre una contromossa per migliorare la resistenza al pressing del Liverpool. Affiancare Maksimovic ad Albiol e Koulibaly serviva proprio a fornire un uomo in più in fase di inizio azione, mentre le distanze brevi tra i centrali permettevano di avere sempre un’opzione di passaggio vicina. A volte le distanze parevano persino troppo ravvicinate, soprattutto quando Hamsik si schiacciava per aiutare i compagni a far progredire la manovra, ma il tutto era propedeutico a non cadere nella trappola di Klopp. Lo scopo era evitare di perdere palloni pericolosi nella propria metà-campo, fonte preferita di occasioni da gol per il tridente dei “Reds”.

La posizione larga di Mario Rui, come sottolineato dallo stesso Ancelotti, ha causato non pochi problemi al Liverpool, che probabilmente era impreparato ad un adattamento tattico di questo tipo. Non è un caso che il portoghese sia risultato più influente del solito nella gestione del possesso di palla (89 passaggi completati, secondo solo a Hamsik e Albiol) e che quasi la metà degli attacchi del Napoli (46%), abbiano avuto origine proprio dalla corsia mancina.

Più in generale, gli azzurri hanno occupato bene tutti i canali del campo, creando buone connessioni che hanno permesso di resistere al pressing avversari senza buttare via palla, ottenendo una percentuale di possesso palla del 57%.

Il 3-4-2-1 (o se preferite 3-2-4-1) favoriva naturalmente anche le combinazioni tra i giocatori offensivi, tutti piuttosto vicini sulla trequarti, ma soprattutto garantiva ampiezza, con Callejon spesso posizionato così largo da pestare la linea del fallo laterale. Avere un calciatore posizionato largo sul lato debole favorisce il cambio di gioco, che per questo è sempre consigliabile, ma lo è ancora di più contro una squadra che difende come il Liverpool.

Il 3-2-4-1 del Napoli, con Rui e Callejón larghissimi per favorire i cambi di gioco e allargare le maglie della difesa del Liverpool e i tre centrali di difesa posizionati molto vicini per creare linee di passaggio sicure e liberare le fasce, soprattutto quella sinistra, per far progredire il gioco.

Come si attacca il Liverpool

Il pressing della squadra di Klopp è costruito per soffocare il portatore di palla con scorrimenti laterali verso la sua zona, portando il maggior numero di elementi possibili a compattarsi sul lato forte. Se però la squadra avversaria riesce a resistere alla pressione, un cambio di gioco repentino può far sì che il destinatario del passaggio si trovi con molto spazio da attaccare a disposizione e l’opportunità di disorganizzare lo schieramento dei “Reds” che si devono repentinamente riorganizzare.

È così che il Napoli è riuscito a creare più di un’azione pericolosa, utilizzando solitamente Hamsik per cambiare gioco. Anche lo stesso gol di Insigne, se vogliamo, ha avuto origine da uno sviluppo di gioco di questo tipo, con Mertens che ha trovato Callejon, rapido a servire sul secondo palo l’ottimo attacco di Insigne sul lato cieco del difensore.

Al contempo, i partenopei hanno provato a colpire anche un altro dei potenziali punti deboli del Liverpool, cercando di lanciare alle spalle della difesa avversaria, sempre alta sul campo. Questa era particolarmente vulnerabile nell’istante immediatamente successivo al superamento della prima linea di pressione, perché i quattro difensori erano costretti a scappare all’indietro e per loro era più complicato difendere la profondità rispetto ad una situazione di palla coperta.

Come difende il Napoli

Il 4-4-2 difensivo è stato altrettanto funzionale alla conquista dei tre punti che per ora valgono la testa del girone, e ha garantito una solidità impressionante, tanto che il Liverpool è stato limitato ad appena 4 tiri totali. L’utilizzo di questo sistema di gioco permette di coprire il campo in tutta la sua ampiezza, soprattutto se il principale riferimento degli scivolamenti laterali è la posizione del pallone, garantendo contemporaneamente una buona compattezza verticale.

Il 4-4-2 difensivo implementato in questa stagione da Ancelotti, con la posizione del pallone e dei compagni come principale punto di riferimento.

Insigne e Milik evitavano di portare pressione diretta sul portatore di palla quando il gioco era sul canale centrale, mentre si facevano più aggressivi quando il pallone si spostava verso la fascia, con il supporto dell’esterno schierato su quello stesso lato.

L’apporto del centrocampo è stato sempre puntuale e Hamsik e soprattutto Allan (7 contrasti vinti) sono stati precisi e aggressivi nel chiudere sul portatore di palla, complicando notevolmente la manovra del Liverpool che ha faticato tantissimo a rendersi pericoloso. Infine, tutti gli elementi della linea difensiva si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione, annullando le velleità offensive degli uomini di Klopp, che non hanno mai calciato in porta (14 tiri, di cui 5 in porta, per il Napoli). Se c’è stata qualche sbavatura ci ha pensato Ospina a rimediare, fondamentale con due cruciali uscite nella seconda metà del secondo tempo.

Ciò che stupisce è anche la superiorità del Napoli sul piano dell’intensità. Seppur con qualche pausa fisiologica, gli uomini di Ancelotti sono riusciti ad imporsi su quelli di Klopp anche sotto questo punto di vista, dove i “Reds” solitamente non hanno rivali. Solo attorno al 70′ i padroni di casa sono sembrati in calo fisico, ma a quel punto il tecnico emiliano è stato lesto a capire il momento e a inserire in rapida successione Mertens, Verdi e Zielinski (per un Hamsik che aveva appena perso due palloni sanguinosi nella sua metà-campo), prendendosi un rischio notevole, ripagato in pieno dal gol di Insigne all’ultimo minuto dei regolamentari.

Quello di Ancelotti può essere considerato un vero e proprio capolavoro tattico, vista l’efficacia dell’adattamento proposto, figlio di una conoscenza approfondita dei punti di forza e di debolezza degli avversari.

I calciatori del Napoli sono stati altrettanto abili nell’interpretazione del piano partita, che ha reso inoffensiva una squadra che normalmente è una vera e propria macchina da gol, capace nella scorsa edizione della Champions League di battere il record assoluto di gol in una singola edizione, preliminari compresi. Squadra e tecnico hanno sempre creduto nella possibilità di vincere la gara e grazie all’audacia del tecnico che ha schierato tutti i giocatori offensivi a sua disposizione, è arrivato finalmente il gol che il Napoli meritava.

In una notte, Ancelotti ha ribaltato la classifica del girone e ora può guardare con maggiore fiducia alla doppia sfida con il PSG che attende la squadra nelle prossime due giornate.