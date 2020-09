Il senso dello sport nei film di Nanni Moretti

Ne La stanza del figlio lo sport smette di essere il passatempo improvviso e liberatorio, per diventare l’attività dei figli. Non a caso è il film che cambia, in qualche modo, anche lo sguardo del regista, diventato più intimista e meno ironico o politico.

Nella scena immediatamente successiva a quella in cui tutta la famiglia canta in macchina Insieme a te non ci sto più, vediamo Moretti struggersi in tribuna per gli errori del figlio, che non si impegna abbastanza nella sua partita di tennis: «Ecco, niente… mi sembrava strano, arriva sempre un momento in cui si distrae, parte, va non so dove e comincia a giocare male».

Dopo la sconfitta si confronta con lui, con lo spirito critico dei padri: Moretti lo accusa di non essere competitivo, di aver perso apposta. Anche dopo la risposta logica del figlio, «Ho perso perché ho giocato peggio», Moretti insiste: «Ma no, tu hai perso perché giochi per giocare, non giochi per vincere. Non bisognerebbe giocare per vincere, se no che gusto c’è? Non sei d’accordo?». Per Moretti è inaccettabile la sconfitta del figlio per volontà, perdere perché si vuole perdere, una scelta che lo tormenta («Non è strano Andrea in questi giorni?», dice alla moglie un paio di scene dopo, «Non lo so, ha perso apposta a tennis. Non è normale che un ragazzo della sua età non abbia voglia di vincere. Almeno per me non è normale»).

Curiosamente anni dopo, invece, il figlio di Moretti non si farà problemi a batterlo 6-3/6-3/6-0, come raccontato sempre su Instagram.

Lo sport diventa anche il pretesto per mettere in scena la sofferenza della famiglia per la morte di Andrea. La reazione scomposta di Irene (la figlia) verso l’arbitro, per un fallo non fischiato durante una partita di basket, provoca una rissa che coinvolge le giocatrici e il pubblico. Padre e figlia si ritroveranno poi nella palestra vuota, mentre lei cerca di realizzare dieci liberi consecutivi senza successo, ma dove riuscirà a parlare e aprirsi con il padre.

Torna a essere momento di svago e libertà sotto forma di torneo di pallavolo – ma con gironi di sola andata, «sennò moriamo» – in Habemus Papam. Un torneo tra i vescovi bloccati nel conclave mentre il Papa è in fuga e che mette in mostra le idiosincrasie classiche del personaggio di Moretti, che per fare le squadre e i gironi lavora tutta la notte, prima di creare una cervellotica divisione geografica dei vescovi (Europa A e B, Europa dell’Est, Africa, Sud America, America del Nord, Oceania, con soli tre giocatori).

È una scena anche troppo lunga, dove si mette in mostra il contrasto tra le figure ingessate e intransigenti dei vescovi, con le loro tuniche nere, con la spensieratezza della pallavolo, con questa palla che si muove da una parte all’altra. Al centro tra i due campi da gioco Moretti da un piedistallo controlla tutto e dirige il gioco, mettendo in mostra forse la versione più pura di se stesso («Ogni volta che vedo un film di Moretti mi viene sempre da pensare: scansati e fammi vedere il film» disse in maniera cinica Dino Risi).

Mentre alle sue spalle i vescovi si divertono come bambini, Moretti dice cose terribili come: «Nessun senso nella vita, nessuna consolazione… punto Europa B», prima che un lungo ralenti porti al finale della scena, con il punto dell’1 a 16 dell’Oceania che scatena la gioia di tutti i vescovi, che riescono a lasciarsi alle spalle il nervosismo della situazione assurda in cui si trovano grazie alla pallavolo.

Insomma per Nanni Moretti lo sport è un modo per riportare i corpi dei personaggi al centro della scena in maniera originale. Gli permette di raccontare i loro stati d’animo, le tensioni, i tic. Niente di particolarmente elaborato o geniale, tuttavia quella tra il regista e lo sport rimane una relazione interessante, non scontata e soprattutto non banale, con il picco di Palombella Rossa, uno dei film italiani a carattere sportivo più riusciti.