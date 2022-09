I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Keita Baldé a un certo punto era sembrato troppo anche per la Serie A. I 30 milioni spesi dal Monaco per averlo, nell’estate del 2017, segnavano l’ambizione del club francese e l’idea che per Keita potesse essere un primo passo verso l’élite del calcio. In Francia però le cose non sono andate come pensavano e dopo solo una stagione Keita è tornato in Italia, con l’Inter. Anche qui non è andata benissimo o, almeno, non come speravano, in uno scarto tra aspettativa e realtà che ha inseguito a lungo Keita, che nei momenti migliori con la Lazio era sembrato poter diventare davvero forte.

Dopo un’altra stagione al Monaco, Keita è passato per Sampdoria e Cagliari, come anestetizzato al ruolo di scommessa delle squadre di media o bassa classifica. La retrocessione dei sardi ha attivato una clausola del suo contratto che permetteva di liberarsi a zero. Keita è libero dal 30 giugno ma solo qualche giorno fa ha trovato la sua nuova squadra, lo Spartak Mosca. Forse la cosa più strana è sapere che le squadre russe possano fare mercato, anche all’estero. In un momento in cui molti giocatori stranieri stanno scappando dal campionato russo, il viaggio all’inverso di Baldé è quantomeno curioso, in un ruolo in cui lo Spartak può schierare Quincy Promes, uno dei suoi migliori giocatori, autore di 7 gol e 3 assist in 7 partite di campionato fin qui (sul giocatore olandese però pende un’accusa di tentato omicidio). Sui social, comunque, lo Spartak ha presentato Keita con ironia, taggando il Barcellona e chiedendo se fossero gelosi che la sua registrazione fosse filata liscia come l’olio (che poi la squadra spagnola, alla fine, ha registrato milioni e milioni di euro di nuovi contratti).