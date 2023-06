5 giovani interessanti visti al Mondiale U20

di Emanuele Atturo

Abbiamo visto Yaser Asprilla sui campi della Championship, con la maglia del Watford che gli cade larga, troppo piccolo per i suoi avversari. In difficoltà a resistere ai contrasti, traballante nel corpo a corpo spalle alla porta. A nemmeno 20 anni, appena arrivato nella dimensione ultra-fisica del calcio inglese, ha avuto le sue difficoltà. Al Mondiale Under 20 è stato strano vedere un altro Asprilla con la maglia della Colombia, per di più da numero 10 e leader tecnico. Sembrava uno scherzo, un meme, finché non lo abbiamo visto accarezzare la palla col suo mancino. Senza la pressione atletica degli avversari inglesi, è stato più a suo agio nell’esprimere un repertorio tecnico vastissimo.

L’elettricità delle sue gambe in spazi stretti gli offre possibilità col dribbling quasi infinite. È pericoloso quando è lanciato in velocità, specie nel mezzo spazio di destra, e corre verso la porta; ma è preciso ed elegante anche in spazi stretti, dove usa bene la suola e trova soluzioni di dribbling difensivo da calcio di strada.

Non è stato così sorprendente vedere Yaser Asprilla dominare. È pur sempre da anni considerato uno dei più fulgidi talenti sudamericani: uno dei più forti, uno dei più belli, dei più entusiasmanti da veder giocare. Oggi ha 19 anni e un anno fa è stato comprato dal Watford. Si è già fatto 6 mesi di prestito all’Udinese e chissà se l’universo Pozzo non gli riservi altre gite.

Ha segnato con un bell’inserimento contro il Giappone. Agli ottavi contro la Slovacchia ha segnato con un missile di destro, il suo piede debole. Un tiro poderoso con cui ha coronato un uno-due molto tecnico al limite dell’area. Contro l’Italia non ha fatto gol ma ha più volte seminato il panico dribblando un paio di avversari alla volta. Se c’è un difetto di Asprilla, che sicuramente aggiusterà a contatto prolungato col calcio europeo, è capire quando deve passare il pallone. La sua capacità di fare cose palla al piede forse gli dà la falsa sicurezza di poter fare tutto da solo.

È mancino come gli altri grandi 10 colombiani – James Rodriguez, Juan Fernando Quintero – ma Asprilla è certamente meno raffinato. Il suo rapporto col pallone è meno sensuale, il suo gioco più diretto. Essere andato così giovane in Inghilterra lo aiuterà a sgrezzarsi su alcune tendenze infantili – sperando che non diventi un giocatore più anonimo, meno riconoscibile. Pur essendo magrolino, appare meno alto di quanto non sia in realtà: è registrato come 1,86.

Ha già un suo sito personale, dove sono raccolte anche le sue statistiche, e sui media si parla di lui già per i grandi club (ma di chi non si parla nel discorso calciomercato? Tutti sono sempre in ballo). Quest’anno però ha segnato un solo gol: strano per un giocatore che calcia la palla così bene come lui. Può solo migliorare.



Intanto ha già esordito con gol in Nazionale maggiore. Due presenze e un gol.

È stato un Mondiale Under-20 in cui è tornato di moda il numero dieci, il trequartista creativo – Baldanzi, Pafundi, Franco Gonzalez, Joon-ho Bae, Ran Binyamin – e Asprilla è stato senz’altro uno di quelli che più ci ha rubato l’occhio. Un numero 10 dal potere incantatorio, in grado a tratti di mettere in ginocchio intere difese con le sue finte.