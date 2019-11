5 talenti da tenere d’occhio dal Mondiale U17

Pur essendo brasiliano, Gabriel Veron si chiama così proprio in onore al calciatore argentino Juan Sebastian Veron, di cui il vicino di casa ne aveva suggerito il nome ai genitori perché ne era un fanatico sostenitore. Nato nel nord-est nello stato del Rio Grande Do Norte, è stato portato giovanissimo a sud in quello di San Paolo dal Palmeiras, per farlo entrare nelle giovanili. Lì ha rapidamente bruciato le tappe, fino a flirtare con la prima squadra, dove non è difficile immaginarlo titolare in tempi brevi viste le sue caratteristiche.

In campo il suo ruolo è semplice: «Battere l’avversario diretto è il mio compito e mi rende felice riuscirci. Cerco sempre di puntare l’uomo, di superarlo, di creare qualcosa in campo. Mi piacciono i duelli individuali» ha detto a The Athletic.

In questo Mondiale Veron è sembrato inafferrabile per i suoi avversari per via della sua velocità di esecuzione, la potenza atletica e l’abilità nel dribbling. A vederlo giocare con i suoi pari età ha ricordato l’impatto di Douglas Costa in Serie A, ovvero un’ala che va a un’altra velocità rispetto ad avversari che possono solo sperare di non essere umiliati.

Veron è sembrato correre su piano inclinato in discesa ogni volta che riusciva a ricevere un pallone pulito con cui partire in progressione, con l’avversario diretto sempre in affanno e i compagni in area che dovevano solo fare il movimento giusto per ricevere. Veron non si è distinto solo per la velocità partendo dall’esterno: quando c’è stato bisogno è anche entrato più dentro al campo per ricevere. In questo modo poteva sia aiutare lo sviluppo della manovra brasiliana, legata all’ampiezza e alla profondità data dai terzini, sia essere una minaccia costante in contropiede.

Proprio da una sua azione partendo dal mezzo spazio è arrivato il fallo da rigore che ha permesso a Kaio Jorge di pareggiare in finale. A livello numerico il suo potrebbe non essere sembrato un torneo memorabile (3 gol e 2 assist), ma tra le marcature spicca quella del pareggio nella semifinale con la Francia, che a tutti gli effetti è sembrata la finale ufficiosa del torneo. Da chi ha visto le partite, Veron è stato giustamente votato Pallone d’Oro del Mondiale.