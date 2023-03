Guida al Mondiale di Formula 1

Alfredo

Per me questo è l’anno decisivo per Leclerc e Sainz in Ferrari. E non intendo che la Ferrari possa fare una scelta di campo, scegliendo di investire con decisione solo su uno dei due. Entrambi hanno il contratto in scadenza per il 2024 e il coltello dalla parte del manico: Audi non ha ancora fatto il suo ingresso ufficiale in Formula 1 e già oggi i due sedili che offrirà dal 2026 sono diventati i più ambiti. Tutti pensano che il livello degli investimenti di Audi sarà paragonabile a quello della Mercedes nel 2010, quando fece il suo ingresso in F1 rilevando la Brawn GP. Per di più Mercedes stessa prima o poi dovrà sostituire Lewis Hamilton e Leclerc sembra essere uno dei piloti preferiti dal team principal Toto Wolff, l’altro è Lando Norris. Se la Ferrari non dovesse essere in lotta per i titoli in questa o nella prossima stagione, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover rimpiazzare sia Sainz che Leclerc e in questo momento la pipeline della Driver Academy è piuttosto vuota. Il pilota monegasco è legato a doppio filo al mondo Ferrari, ma le questioni di cuore poco contano di fronte alla carriera breve di un pilota. Per Sainz sarebbe molto più semplice lasciare Maranello, è uno che ha già dimostrato di essere spregiudicato nelle scelte di carriera. Quando capì di non poter battere Verstappen a parità di macchina, lasciò il giro dei piloti Red Bull per costruirsi una carriera tutta nuova.

"To Charles, you are the most talented driver I came across in 15 years of F1. Don't waste it. But be sure whatever you do to be happy and smile. Thanks for everything!" – Sebastian Vettel ❤️ 📸 Morgan Caron / All Road Management pic.twitter.com/iX2LVkbhVz — Formula 1 (@F1) December 14, 2020

Federico

Sono decisamente curioso di assistere a come, mutato il direttivo Ferrari, potrebbe a sua volta cambiare la gestione dei piloti. Lo scorso anno i tentennamenti sulla decisione o meno di dare a Leclerc il ruolo di primo pilota hanno provocato le fortissime delusioni di Silverstone e Budapest, a campionato ormai inoltrato e in una situazione in cui c’era imminente urgenza di punti nell’inseguimento a Verstappen. Si era anche detto che la Ferrari 2022, per caratteristiche, fosse più adatta allo stile di guida di Leclerc che a quello di Sainz, al netto del fatto che in ogni caso – se escludiamo il 2021 in cui lo spagnolo ha avuto meno picchi ma una maggiore continuità – il monegasco è comunque storicamente apparso un pilota generalmente con più potenziale. Piergiuseppe Donadoni ha spiegato come invece, al momento, la SF-23 sembri più adatta alle caratteristiche di Sainz, con un avantreno che in ingresso e a centro curva fatica a essere preciso come piace a Leclerc.

Sono d’accordo su tutte le altre questioni poste da Alfredo: la Ferrari prese Sainz per sostituire Vettel proprio perché dava l’impressione di non avere quel potenziale per infastidire il ruolo di prima guida di Leclerc, ma probabilmente il fatto che nel Mondiale 2021 lo spagnolo abbia battuto il monegasco lo porta ora a sentirsi prima guida alla pari a tutti gli effetti, creando una situazione forse inaspettata e sicuramente spinosa per Frederic Vasseur.