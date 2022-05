Mock Draft NBA 2022: in tre per la prima scelta

Ne dovessimo fare una questione prettamente offensiva, Banchero sarebbe il candidato di maggior spicco per la numero 1. Il futuro azzurro ha una capacità esaltante di crearsi il tiro dal palleggio, con un trattamento di palla e un uso dei piedi che portano a chiedersi se stiamo parlando di un’ala molto agile o addirittura di un esterno oversized. La varietà con cui riesce a segnare e creare per gli altri su medio e corto raggio è incredibile e nelle ultime partite ha mostrato spunti sul poter ampliare questo raggio di azione.

Tweet to remind you that Paolo Banchero's footwork is this kind of good pic.twitter.com/TdcZscwpLe — Lorenzo Neri (@lorenzoneri84) January 13, 2022

A differenza degli altri due rivali per la numero 1, però, Banchero non può garantire la stessa dimensione difensiva. Non che sia un cattivo difensore, anzi è molto furbo e intelligente per l’età, ma per quanto riguarda mobilità e agilità laterale parte con un deciso svantaggio. I Rockets hanno però bisogno di un leader a livello offensivo, che possa prendersi delle responsabilità in attacco per farne il creatore di gioco primario o secondario, a seconda di come procederà la crescita di Jalen Green. E questo Paolo può garantirlo già dal primo giorno.

SACRAMENTO KINGS – Jaden Ivey (G, Purdue)

Ivey è una combo guard dalle esaltanti qualità atletiche, talmente esplosivo da riscrivere in certi momenti il concetto di “turn the corner” appena trova il primo passo aperto per attaccare il canestro: se riesce a uscire dal blocco con un po’ di spazio davanti a sé, sai già che arriverà una giocata sopra il ferro o sicuramente ad alta quota. È capace di creare le transizioni in autonomia una volta presa palla dalla propria metà campo e con strumenti fisici e atletici che fanno ben sperare in difesa, nonostante qualche amnesia di troppo.

Jaden Ivey ability to cover the full court in 4 dribbles is ridiculous.

It's not just converting defense into offense, it's keeping the transition D always dangling. pic.twitter.com/wmdAoEafWk — Lorenzo Neri (@lorenzoneri84) January 28, 2022

Il paragone con Ja Morant o Russell Westbrook è immediato, ma dal punto di vista della creazione di gioco e del playmaking la strada è ancora lunga. Nei Kings potrebbe sembrare una copia di Fox, ma avere due giocatori di quel livello che attaccano tutto-campo può essere un bel problema per le difese.

DETROIT PISTONS – Shaedon Sharpe (G, Dream City HS)

Uomo del mistero che ha deciso di catapultarsi direttamente dal liceo (canadese) alla NBA saltando il passaggio intermedio a Kentucky, Sharpe si presenta al pubblico del Draft come un realizzatore molto promettente per caratteristiche atletiche ma soprattutto tecniche. Un creatore dal palleggio con margini di miglioramenti ampi come il suo raggio di tiro, capace di poter utilizzare i suoi mezzi fisici in attacco per aggredire il ferro ma anche in difesa con istinti ben presenti.

Detroit è una delle squadre con maggior pazienza nella ricostruzione e ha il vantaggio di avere un Cade Cunningham nel motore. Il coefficiente di rischio, che con un prospetto del genere è sempre molto alto, può essere attenuato dalla presenza di un giocatore come Cade che comunque li porterà alla rispettabilità nel giro di poco tempo.