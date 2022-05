Lo scudetto del Milan in 10 partite

Il campionato era appena iniziato (era la quarta giornata) e lo scarto che si era venuto già a creare tra Juventus e Milan – 8 punti – era sembrato frutto del caso, più di quella che sarebbe diventata una tendenza. Nella testa di tutti la squadra di Allegri era quella da battere insieme all’Inter di Inzaghi e il Milan ancora la bella favola della scorsa stagione, una squadra forte, sì, ma ancora troppo giovane e inesperta per lottare per il bottino grosso contro le altre due.

In uno Stadium aperto al pubblico solo per una porzione della sua capienza, la Juventus aveva confezionato il gol del vantaggio dopo appena tre minuti: un colpo di testa sbagliato di Theo Hernandez sugli sviluppi di un calcio d’angolo aveva permesso ad Alex Sandro di verticalizzare rapidamente per Dybala. Con il Milan tutto in avanti Saelemaekers, rimasto ultimo uomo sull’angolo, invece di scappare indietro aveva provato un anticipo impossibile sull’argentino, a cui era bastato toccare di prima in avanti verso la corsa di Morata, a questo punto libero di arrivare fino a Maignan da solo e superarlo con uno scavetto. Era sembrato un po’ un monito: l’ingenuità della gioventù spregiudicata del Milan di Pioli che paga dazio contro il cinismo verticale della Juventus di Allegri.

C’era ancora tutta una partita davanti ma la Juventus aveva abbracciato il Milan con quel fare tentacolare che sa lei (meno quest’anno, ma insomma: avete capito). Per tutto il primo tempo non era successo molto altro, ma il controllo della partita era stato tutto bianconero, che aveva trovato il modo di anestetizzare il pressing della squadra di Pioli. È il classico tipo di partita che, in un altro momento, forse il Milan avrebbe finito per perdere sbattendo addosso all’avversario senza trovare lo spazio per reagire, ma già a inizio stagione i rossoneri avevano questa capacità di restare nelle partite e girarle a loro vantaggio: nel secondo tempo Pioli aveva cambiato il modulo in fase di possesso in un 2-3-4-1 che aveva migliorato la circolazione del pallone e incartato la Juventus (66% di possesso palla nel periodo compreso tra l’inizio del secondo tempo e il gol del pareggio). La squadra di Allegri come risposta aveva abbassato il baricentro, ma lasciare attaccare questo Milan non è mai una soluzione: nel giro di pochi minuti prima Diaz non era riuscito a tirare da solo davanti a Szczesny, Leao aveva sfiorato la traversa con un grande tiro da lontano, poi era arrivato il gol con un colpo di testa da calcio d’angolo di Rebic.

Certo un gol da calcio da fermo per pareggiare non delinea una superiorità netta, e Allegri dopo la partita aveva dato la colpa ai suoi cambi a suo dire troppo poco difensivi, ma il Milan era andato vicinissimo a vincerla a cinque minuti dalla fine: una conduzione di Theo aveva spaccato la difesa della Juventus portando Kalulu (in quel momento ancora terzino destro) a calciare da ottima posizione: il gol era stato evitato solo da un miracolo di Szczesny. Questa azione – con i terzini che salgono così tanto in una trasferta allo Stadium sul risultato di pareggio a pochi minuti dalla fine – riassume un po’ lo spirito di questo Milan, che non si è mai accontentato di difendere i risultati, ma ha fatto sempre il suo gioco fino alla fine. E se contro la Juventus non è bastato per i 3 punti, in molte altre partite lo ha fatto e sono queste le cose che fanno vincere gli scudetti.