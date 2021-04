I Wrestlemania che hanno scritto la storia

La particolarità di questa edizione furono i pochi match, di breve durata, per lasciare spazio ad un main event che avrebbe occupato poco più di sessanta minuti: Bret Hart contro Shawn Michaels, conseguenza di una rivalità divenuta leggendaria.

Lezione di storia: Bret Hart fu per anni considerato il wrestler tecnico per eccellenza, un figlio d’arte. Gli appassionati dello sport conosceranno il dungeon di Calgary, luogo mitico della formazione di Bret e di altri lottatori della sua generazione. Per chi non lo sapesse il dungeon era la palestra fondata dal padre, Stu Hart, negli anni ‘50. Stu Hart è universalmente riconosciuto come una leggenda, uno dei padri fondatori della disciplina in America. Nell’Hart Dungeon si sono allenati decine di atleti destinati ad ottenere il massimo dalla disciplina. Qualche nome: Chris Benoit, Edge, Chris Jericho. Stu Hart ha tra i suoi figli due predestinati, Owen e Bret. Sono due storie incredibili le loro, ma quella di Owen purtroppo verrà segnata da un finale tragico che non possiamo raccontare ora. Bret è campione intercontinentale e mondiale nel 1992 (sconfisse Ric Flair), veniva una faida col fratello Owen e un passaggio da heel a face.

Dopo undici anni in WWF Bret Hart è considerato il maestro dell’esecuzione, il migliore della scena, l’iron man. Ma nel 1996 Bret Hart non è più il preferito del pubblico. Su Shawn Michaels si era creata l’epica del ragazzino che sognava di fare wrestling fin da quando aveva dodici anni e abitava a Sant’Antonio, Texas. Jose Lothario fu il suo mentore, l’equivalente messicano in ambito wrestling del Maestro Miayagi di Karate Kid. Lothario divenne noto tra i cultori per una una striscia di imbattibilità di 50 incontri. Michaels è in WWE dal 1987, ma solo nel 1992 diventa un atleta di successo: forte della sua capacità al microfono e la gimmick dell’Heartbreak Kid Shawn (HBK) Michaels conquista il pubblico.

Su entrambi si era creata questa narrazione legata alla figura paterna, un filo che lega i due wrestler: da una parte il padre di sangue, Stu, dall’altra quello adottivo, Lothario. In entrambi i casi, poco importa, padri e maestri di disciplina. Sotto molti aspetti il main event di Wrestlemania XII è il momento che sancisce l’apice della carriera di Michaels, a partire da come viene presentato sul ring. È Lothario a entrare in scena per primo. Sale sul ring, saluta il pubblico. Poi indica un angolo verso il tetto: Shawn Michaels scende dal tetto tenuto da una fune, una discesa spettacolare che si conclude in mezzo a una folla in estasi.

L’Iron Match è un tipo di stipulazione in cui vince chi riesce a schienare o sottomettere più volte l’avversario. Nello specifico di quella serata l’incontro sarebbe durato 60 minuti, sessanta minuti del main event che si risolvono in un roccioso 0-0. Bret Hart che non aveva nessuna intenzione di cedere a Michaels una vittoria ordinaria, dall’altra parte la dirigenza voleva consacrare una volta per tutte Michaels. I primi trenta minuti sono molto ragionati, gli scambi tra i due si risolvono in sostanziale parità. Nella seconda mezz’ora i due cominciano ad alzare il ritmo: suplex, sharpshooter. Un tuffo suicida di Michaels su Hart lascia tutti basiti. I cinque minuti finali sono meravigliosamente frenetici, con moonsault e altri voli spettacolari.

Quando il tempo scade, durante una sharpshooter di Hart, interviene Gorilla Monsoon (presidente di federazione, storico wrestler di origini italiane, in tempi lontani conosciuto come come Santino Marella). Hart ha già la cintura in mano, ma l’incontro dovrà andare avanti in una sorta di supplementari della morte: il primo che fa un punto vince l’incontro. È la scusa che utilizza la federazione per far vincere a Shawn Michaels il titolo con la sua final move, la Sweet Chin Music. Un superkick che abbatte Hart.

Il pubblico di Anaheim (California) è in estasi e McMahon ha consacrato il nuovo volto della compagnia. Negli ultimi secondi prima della chiusura del ppv Michaels stringe la mani al pubblico in prima fila, lo fa anche con Stu Hart: due generazioni a confronto, due modi di intendere il wrestling. L’evento fu uno spartiacque nella carriera di entrambi: Michaels sarebbe diventato così potente all’interno della federazione da formare la famigerata Kliq insieme a Triple H, un gruppo di potere nel backstage in grado di influenzare le carriere dei colleghi. Per Hart c’era il tramonto, più o meno tragico, fatto di infortuni, un titolo rubato (lo Screwjob Montreal del ‘97, ma qui servirebbe un capitolo a parte) e la morte del fratello Owen.