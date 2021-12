I migliori punti del 2021 recensiti

Che anno è stato per Rafa Nadal? Lo abbiamo visto dominare a Barcellona, bestia mitologica della terra rossa, poi schiantarsi al Roland Garros contro il monolite Djokovic. Come tradizione vuole, qualche settimana dopo una sconfitta di Rafa al Roland Garros, escono fuori notizie su una salute precaria che darebbe logica alla sconfitta. Non si scalfisce l’assunto “su terra, tre su cinque, in condizioni normali, Rafa non può perdere”.

È ricomparso sul cemento americano indossando completini stranamente sgargianti per la sua età: i polsini fosforescenti, la bandana verde antrace. E poi le foto di Rafa che gira in bici per Washington e si scatta un selfie indossando espressioni interdette. Foto buffe in cui sembra sempre leggermente fuori posto, come i nostri nonni che si fotografavano di fronte alla Torre Eiffel durante il viaggio di nozze. Dentro quelle foto si intravede un’aria malinconica che avvolgerà la seconda parte di stagione di Rafa: a Washington perde al terzo turno contro Lloyd Harris e sarà il suo ultimo torneo dell’anno. È rimasto fuori per i mesi successivi, ufficialmente per i problemi al solito piede, quello che a nemmeno vent’anni stava per trascinarlo a un ritiro che sarebbe stato drammatico per questo sport. Il fisico di Nadal però è così corroso dal suo tennis che ricondurre tutto a un singolo problema è un esercizio inutile.

La stagione su terra non è stata la solita marcia trionfale nadaliana, ma a Barcellona è stato ancora capace di prestazioni mastodontiche, culminate in una vittoria da quasi quattro ore contro Stefanos Tsitsipas in finale. Pure in un anno minore, Nadal è riuscito a riempire le compilation di punti dal sapore vintage. Dentro un corpo dalle possibilità ridotte, è ancora capace di trovare i vincenti più impossibili negli scambi più compromessi. Questo più che un colpo è un trucco di magia: Nadal sputato con la schiena ai teloni di fondo scivola alla sua sinistra per recuperare un dritto lungolinea di Nishikori, e mentre scivola con la leggerezza dei maestri dell’argilla, inventa questo colpo di puro polso angolatissimo, che Nishikori non riesce nemmeno a toccare.