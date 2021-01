Le migliori polemiche del 2020

Il 29 febbraio la Lazio vince 2-0 contro il Bologna e va in testa alla classifica. L’8 marzo in uno Stadium tombalmente vuoto la Juventus firma il controsorpasso vincendo contro l’Inter che si stacca: sembra una lotta a due tra bianconeri e biancocelesti per lo Scudetto, ma il mondo si ferma. Dopo le prime settimane di studio circospetto, il calcio italiano inizia a interrogarsi: si potrà ricominciare? Quando?

Il 20 marzo Lotito dice che dal lunedì successivo ci si può iniziare ad allenare di nuovo, i medici della Federazione non sono d’accordo. Allora legge tra le pieghe del Dpcm e ipotizza il 4 aprile, ma poi fa dietrofront. Il 25 marzo in una riunione di Lega in streaming pare dica ai suoi colleghi presidenti: «Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, non con quelli delle squadre». Agnelli gli risponde «ora sei anche virologo», litigano.

Si arriva al 7 aprile e Lotito torna a spingere per gli allenamenti: «I giocatori hanno un fisico abituato a fare due sedute di allenamento al giorno, se lo blocchi due mesi gli crei non solo decadimento atletico ma anche fisico». Il 13 aprile il dottor Rezza del comitato tecnico scientifico si esprime contro la ripresa degli allenamenti, poi aggiunge: «Da romanista manderei tutto a monte». Lotito lo fulmina: «Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa…». Lo prendono in giro, ma lui non ci sta: «Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato, ma alla Lazio ho una struttura eccellente. Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali».

I primi di maggio l’Italia inizia a mettere la testa fuori. Il 6 Lotito inaugura il Lazio Lab a Formello e dice: «Salute e ripartenza possono procedere insieme». Per ripartire viene redatto un protocollo che per molti renderebbe impossibile terminare il campionato. Il 18 in assemblea Lotito chiede di correggere il protocollo: «Ho studiato medicina», dice.