I migliori cibi dedicati a Osimhen

Il weekend scorso è stato il primo in cui, da Napoli, sono iniziate a trapelare le immagini di una città che si prepara per una grande festa sportiva. Se però striscioni, riproduzioni del Vesuvio e tutto il resto aspettano solo l’ufficialità per venire fuori, c’è un aspetto della vita di chi vive a Napoli e dintorni che si è già vestito a festa: il cibo. Non c’è bisogno di chi scrive per descrivere il rapporto ai limiti del simbiotico tra l’italiano, e soprattutto il napoletano, e il cibo, ma in questi giorni, settimane, forse addirittura mesi, c’è uno speciale trend che è partito da una pasticceria di Scampia e piano piano si è diramato in tutta la città: il cibo che omaggia il miglior attaccante del campionato, Victor Osimhen.

In seguito allo scontro dello scorso campionato con Skriniar, l’attaccante nigeriano del Napoli che, insieme a Kvaratskhelia, è l’uomo simbolo di questa cavalcata, veste una mascherina a protezione dello zigomo vittima di una frattura. Questo, unita all’innata passione per il nostro paese di rendere grottesco tutto ciò che non rientra nei canoni estetici dell’italiano medio, ha portato Victor Osimhen a essere un simbolo non solo sul campo da calcio, ma anche nelle più disparate attività commerciali del capoluogo campano che fanno a gara a chi riesce ricreare in modo più fedele le fattezze di Osimhen.

Abbiamo deciso dunque di raccoglierle, di fare una sorta di ranking, per un pasto completo a base di Victor Osimhen.

La torta Osimhen

Originalità: 10/10



Fedeltà all’originale: 8/10



Appetibilità: 8/10



Sobrietà: 7/10



Riproducibilità: 3/10





Dopo numerose ricerche e secondo fonti più o meno ufficiali, la torta Osimhen è il primo piatto con le sembianze dell’attaccante del Napoli a essere stato creato. Anche nei video che vedremo dopo si parte sempre dal fatto che qualcuno ha visto una “torta Osimhen” e ha dunque pensato di proporre la sua versione. L’idea di partenza è tanto semplice quanto geniale, e in più sembra anche una buona torta al cioccolato. Va premiata poi l’intuizione, che è ciò che ha innescato tutto il resto, compreso questo pezzo. Del resto, come insegna il Perozzi, il genio è fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione.

Il panino Osimhen







Originalità: 4/10



Fedeltà all’originale: 2/10



Appetibilità: 5/10



Sobrietà: 7/10



Riproducibilità: 8/10

I panini e TikTok hanno sicuramente un rapporto privilegiato. Penso di essere finito in un wormhole di creatori di panini per diversi mesi della mia vita, mi ha stupito dunque aver trovato così pochi “panini Osimhen” in questi giorni. Lo metto come secondo perché – come vedremo più avanti – escluso il cioccolato, ogni altro tentativo di fare una riproduzione fedele del volto di Osimhen mi sembra un modo complesso e variegato di applicare la blackface al cibo. D’altro canto, però, privare un giocatore nella riproduzione, di una delle sue caratteristiche fisiche mi sembrerebbe quasi irrispettoso. Questo panino, poi, sembra assemblato in modo casuale, gli ingredienti che lo compongono non sembrano pensati per dipingere Osimhen in alcun modo e – se devo essere sincero – non fa neanche troppo gola. Mi aspettavo di più dalla triade Osimehn, panini, Tik Tok.

La pizza Osimhen

Originalità: 6/10



Fedeltà all’originale: 6/10



Appetibilità: 6/10



Sobrietà: 9/10



Riproducibilità: 9/10



Non poteva ovviamente mancare la pizza nel calderone di cibi che riproducono il bomber del Napoli. Questo primo tentativo è “fatto in casa”, come suggerisce la didascalia. I problemi principali a mio avviso sono due: il primo è il fatto che la maschera non sia commestibile, cioè che non faccia davvero parte della composizione del cibo. La seconda è che va a cambiare davvero troppo il cibo di partenza originale. Non voglio fare né il tradizionalista né il pignolo, però l’accoppiata paté d’olive e patate non mi sembra il massimo. Rimane il fatto che la pizza esteticamente sembra molto elegante e facilmente riproducibile – sempre nel caso sappiate fare la pizza.

Un’altra pizza Osimhen

Originalità: 6/10



Fedeltà all’originale: 4/10



Appetibilità: 3/10



Sobrietà: 5/10



Riproducibilità: 6/10





Il percorso sulla via del cibo perfetto Osimhen, è lastricato di delusioni. La prima volta che ho visto questo reel (si chiamano così anche i video di TikTok?) ero partito con un hype incredibile. La cura nel creare uno speciale impasto, solo per riprodurre la maschera, finemente tagliata, mi sembrava il preludio di un qualcosa di molto vicino al capolavoro. Poi però, dopo una fase iniziale molto ben augurante, arriva il disastro: non c’è condimento, il topping è messo un po’ a caso (e oltre il mais a disegnare i capelli non riesco a capire cosa sia il cibo che va a comporre il sorriso, è forse cipolla?). Il colpo finale sono le quattro foglie di basilico a creare gli elastici della mascherina: un bell’esempio di creatività, ma poco funzionale.

Il babà Osimhen

Originalità 8/10



Fedeltà all’originale 6/10



Appetibilità 7/10



Sobrietà 4/10



Riproducibilità 5/10



Non credo che il “Babàboss” sia altro che un babà ben targettizzato dall’auto-definitosi “boss delle sfogliatelle”. Questo babà è bellissimo, sembra un muppet, se vendessero dei pupazzi con queste fattezze sono sicuro che andrebbero subito a ruba. Non so – ma qui è ignoranza mia – se sia all’interno di un bicchiere solo per comodità o per un preciso motivo, però questo elemento unito al fatto che anche qui la maschera non sembra commestibile, tolgono qualche punto a questo incredibile dolce. Questi punti vengono però guadagnati da quello che è forse l’elemento migliore per costruire i capelli del nostro Osimhen, ovvero “truciolati di cioccolato”.

Il pene di cioccolato Osimhen

Originalità 10/10



Fedeltà all’originale 0/10



Appetibilità 2/10



Sobrietà 0/10



Riproducibilità 2/10



“O frat ro cazz” è una delle mie espressioni preferite del dialetto napoletano. Non credo però potrebbe essere un’espressione da associare all’attaccante che più di ogni altro sta trascinando il Napoli sul tetto d’Italia. Credo che questa sia la riproduzione meno gratificante per l’attaccante nigeriano, che contiene poi facilmente una chiave ironica legata a stereotipi che tutti conosciamo che squalifica un po’ le sicure buone intenzioni di chi lo ha creato.

Panino fritto Osimhen

Originalità 8/10



Fedeltà all’originale 3/10



Appetibilità 9/10



Sobrietà 8/10



Riproducibilità 7/10



A livello di alimento questo panino fritto mi sembra addirittura troppo bello per essere vero. Sembra delizioso, come tutto ciò che è fritto, uno di quegli oggetti per cui è stata creata l’espressione “troppo bello per essere vero”. Se però questo fosse un contest di somiglianza, se dovessimo essere proprio sinceri, sarebbe un po’ fuori tema. Innanzitutto la striscia di biondo, che come si evince dall’aggettivo dovrebbe rappresentare i capelli, è al centro del panino e la maschera – oltre all’annosa questione della commestibilità, non è parte integrante della pietanza.

La bombetta Osimhen

Originalità 5/10



Fedeltà all’originale 8/10



Appetibilità 8/10



Sobrietà 8/10



Riproducibilità 6/10



A livello di originalità la “bombetta” Osimhen – che credo essere un bignè bene o male – non è messa benissimo: il principio è lo stesso della capostipite torta, però non mi viene in mente nessun caso in cui un cibo in versione mignon e “tascabile” sia peggio della sua versione gigante. Dubbi solo sulla riproducibilità perché Masterchef ci ha insegnato che la pasticceria è la mannaia per ogni velleità da chef.

Pollo arrosto Osimhen

Originalità 10/10



Fedeltà all’originale 7/10



Appetibilità 9/10



Sobrietà 7/10



Riproducibilità 7/10



Per chi scrive, il migliore. Vero, c’è sempre l’annoso problema della maschera, però qui ogni elemento di colore diventa funzionale a migliorare anche l’esperienza cibo, come l’angolo bandiera del Napoli che diventa un porta salse. Il cibo di base non viene snaturato, anzi, viene raffinato e le patate arrosto che spesso e volentieri accompagnano il pollo anch’esso arrosto si fondono in questa creazione osimheniana che – onestamente – proverei senza indugi.

O pesc e Osimhen

Originalità 10/10



Fedeltà all’originale 7/10



Appetibilità 3/10



Sobrietà 0/10



Riproducibilità Dipende dalle vostre doti da pescatori

Questo è al contempo il più originale e il più inquietante. Innanzitutto siamo in una fase in cui non sono sicurissimo – nonostante sia per certo quella la destinazione d’uso pensata per questo povero essere vivente – che questo pesce si possa (già) definire cibo. Si dibatte e si dimena, se volessimo essere poetici in una riproduzione di smarcamento del numero nove azzurro. Il problema è che poi la scena se la prende, oltre che il presentatore nonché creatore dell’opera, anche un povero polpo, che a un certo punto compare in scena.

Osi-Sushi

Originalità 8/10



Fedeltà all’originale 4/10



Appetibilità 5/10



Sobrietà 6/10



Riproducibilità 4/10



Qui, onestamente, mi sembra un vero e proprio disastro. Non c’è nessun tipo di affinità cromatica, nessuna riconoscibilità e francamente nessun tipo di sforzo – anzi, se devo proprio essere sincero, non riesco neanche a capire quale dei famosi “pezzi” del sushi dovrebbe essere. Il premio va sicuramente per la riproduzione della maschera. E anche se forse il cibo in questione facilitava un po’ le cose, è anche vero che va sempre premiato il lavoro su piccole dimensioni.

Osimhen Rolls

Originalità 8/10



Fedeltà all’originale 4/10



Appetibilità 0/10



Sobrietà 1/10



Riproducibilità 2/10



Originale è originale, anzi molto originale, però c’è da dire che il roll azzurro gira da un po’ su TikTok e affini, anche per analisi tattiche a base di roll. Anche qui non viene rispettata la combo cromatica che sembra a questo punto difficilissima da rispettare con il sushi. C’è da dire che però questo è un omaggio troppo alto, c’è troppo Napoli all’interno di questo omaggio, sembra quasi più un ricatto amoroso.

Salame Osimhen

Originalità 2/10



Fedeltà all’originale 0/10



Appetibilità È un salame



Sobrietà 0/10



Riproducibilità 10/10



Metterò lo stesso sforzo che è stato messo in questa creazione, che sembra più pensata per la gag omofoba che per il resto: no comment.

Uovo di Pasqua Osimhen

Originalità 8/10



Fedeltà all’originale 9/10



Appetibilità 8/10



Sobrietà 8/10



Riproducibilità Si fa l’uovo di Pasqua a casa?

Non capisco perché non esista già una serie di uova di Pasqua che riproducono fedelmente i visi delle persone famose. L’ovale del viso è perfetto per un uovo di pasqua, qui la cura per i dettagli personalmente mi commuove. La delicatezza con cui la maschera di cioccolato viene appoggiata all’altra superficie di cioccolato dimostra l’amore con cui è stata pensata questa creazione.

Shottino Osimhen

Originalità 10/10



Fedeltà all’originale 6/10



Appetibilità Se hai più di 18 anni 3/10



Sobrietà 2/10



Riproducibilità 6/10

Non riesco a capire di cosa sia composto questo piccolo bicchiere di bruciore di fegato e sapore di hangover, ma come già detto, non apprezzo a pieno troppi elementi legati al Napoli, come la base azzurra, mi sembra inquinare l’omaggio spurio all’atleta che è Osimhen. Però sembra l’ideale fine cena.

Caffè azzurro Osimhen

Originalità 9/10



Fedeltà all’originale 3/10



Appetibilità 2/10



Sobrietà 0/10



Riproducibilità 5/10

Superficie bellissima, cura del dettaglio davvero encomiabile. Bello anche il tentativo di rompere lo stereotipo dell’intoccabilità del caffè, però: perché fare uno sforzo così forte, quando poi il colore del caffè originale rispecchierebbe l’originale più di questo mix di coloranti?

Cappuccino Osimhen

Originalità 7/10



Fedeltà all’originale 11/10



Appetibilità 10/10



Sobrietà 9/10



Riproducibilità 0/10

Qui forse si esce dalla semplice riproduzione culinaria e si entra nella sfera dell’arte. Rompiamo gli schemi, usciamo dalle regole seguite finora, si prende una foto e la si riproduce. Il vero tocco d’artista sarebbe stato prendere una foto di Osimhen senza mascherina, a quel punto saremmo stati a un livello altissimo.

Bonus: Mimosimhen

Un pensiero che va oltre il gender, quale regalo migliore per la Giornata Internazionale della Donna che un omaggio al vero leader carismatico di questo scudetto? Bellissima anche la composizione del video, la pacatezza del presentatore, la crasi nel nome. Bravi tutti.