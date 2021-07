I migliori meme di Euro 2020

In questa celebre scena de “Le Iene”, al momento di pagare la colazione in un bar, si scatena una discussione tra Mr. Pink e gli altri componenti della banda sull’eventuale pagamento della mancia alla cameriera che li ha serviti. Qui Mr. Pink è invece contrario al calcio delle nazionali arrivando a mettere in dubbio il concetto stesso di identità nazionale nel mondo moderno.