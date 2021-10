Qual è la migliore maglia d’Europa

In estate il Paris Saint-Germain ha presentato un kit home minimale, interamente blu e con i bordi del colletto e delle maniche rossi con il contorno bianco, senza la classica fascia Hechter che ha (quasi) sempre occupato la parte centrale della maglia. L’importante assenza, che ha scatenato qualche protesta tra i tifosi, serve a far risaltare il vero fulcro della divisa, i pantaloncini, ispirati ai calzettoni dei Chicago Bulls, con il marchio Jordan che rimpiazza quello Nike, la casa proprietaria che ne detiene il logo. Anche la terza maglia, ispirata a un kit della stagione 1996/97, nell’anno delle destrutturazioni estreme operate da Puma, presenta una prova di rivoluzione. Il logo Nike è più piccolo e non campeggia sul petto, essendo nascosto sul lato delle maniche: un’operazione simile a quella adottata nella nuova identità visiva di Apple, che non ha più alcun bisogno di esporre il proprio logo e ha iniziato a nasconderlo nei propri prodotti tecnologici, come sintomo di eleganza.

In questo modo risalta lo stemma del club, in posizione centrale, in un panorama molto minimale. Anche la seconda maglia, il kit presente in questa classifica, è una novità, confermando che il Psg è un banco di prova per l’eterodossia nelle divise: è bianca, con la Hechter spezzata in due parti, non in linea. La classica fascia non contiene il rosso e il bianco, ma è rosa – colore mai visto finora nella storia del club – con i bordi neri, con un concetto complessivo che lo rende simile a un capo di moda. Qualcuno ha voluto vederci riferimenti al brano La Vie en Rose della parigina Édith Piaf, ma la verità è che si tratta di un accostamento dei colori vincente, vendibile a un pubblico extra calcistico: anche questo non è un leitmotiv nuovo nel panorama del PSG.