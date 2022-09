I migliori gol di settembre 2022

Samardzic è arrivato all’Udinese nell’estate del 2021 con l’etichetta di calciatore misterioso. Dopo aver fatto parlare di sé giovanissimo in Germania era finito al RB Lipsia con tante promesse e un nulla di fatto. Dopo appena un anno Samardzic era stato svenduto all’Udinese come fosse già uno scarto, ad appena 19 anni. La scorsa stagione, mentre veniva usato con il contagocce, tutti a Udine ne parlavano come di un fenomeno. Quest’anno Sottil sembra voglia usarlo un po’ di più, ma sempre come riserva a partita in corso, come se volesse proteggerlo da qualcosa o da qualcuno.

Nel poco spazio avuto, però, si nota come tecnicamente Samardzic sia un giocatore di alto livello. Questo gol al Sassuolo, arrivato pochi secondi dopo lo scoccare del novantesimo con il risultato in pareggio, è indicativo della confidenza che ha con il pallone. Quanti calciatori possono permettersi di “pettinarlo” così per farsi spazio tra gli avversari? Con tutto il Sassuolo in area di rigore e nessuna soluzione offensiva convincente, Samardzic tira fuori il gol vittoria dal cilindro partendo da fermo. Gli basta una finta di cross per far muovere Toljan, un po’ frettoloso, e poi mandarlo al bar portandosi via il pallone con la suola, ma è forse la facilità con cui si ripete sull’uscita forte di Maxime Lopez a impressionare, far sembrare il gioco con la suola come la cosa più banale del mondo. Anche la freddezza con cui, creatosi lo spazio, manda il pallone nell’angolo lontano è notevole. Se questo è quello che sa fare su un campo da calcio Samardzic, è solo questione di tempo il vederlo in campo sempre più spesso.