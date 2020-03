I migliori gol di febbraio 2020

Ciro Immobile sta cannibalizzando la classifica marcatori della Serie A ed è in ritmo per battere il record di 36 gol in campionato che al momento appartiene ad Higuain. Nel nostro immaginario però i gol dell’attaccante della Lazio non sono mai spettacolari nel senso più letterale del termine. Sono spesso grandi intuizioni, tagli fatti al momento giusto, tiri o molto violenti o con angolazioni precise e imprendibili, quasi sempre realizzati di prima o dopo un controllo, senza particolari ricami.

Forse un giorno ricorderemo questo gol di Immobile alla SPAL come la sublimazione della sua stagione 2019/20, una delle migliori per un attaccante nella storia del nostro campionato. Un gol che comprende tutti i trucchi da attaccante di Immobile: il movimento in profondità per chiamare il passaggio di Lazzari, il tunnel con una sterzata a Bonifazi, il tocco per superare il portiere e poi quella specie di tango con Berisha per trovare lo spazio per il tiro, con un angolo e una parabola difficili anche da capire. Solitamente Immobile fa una di queste cose nei suoi gol (il taglio in profondità o la sterzata o il dribbling al portiere o il tiro con un angolo improbabile) mai tutte insieme. È un gol bellissimo, ma anche benedetto: ad Immobile quest’anno sembra riuscire semplicemente tutto. Il tunnel a Bonifazi sembra uscito da uno di quei video in cui si fanno buste a ignari passanti, la parabola del tiro – fatto quasi cadendo – disegnata per superare di appena un centimetro il recupero disperato di Tomovic.