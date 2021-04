I migliori gol di aprile 2021

Non si può dire che la stagione di Alvaro Morata sia andata come speravano lui e la Juventus, o come avevamo immaginato dopo un ottimo inizio (6 gol e 2 assist tra ottobre e novembre, nelle prima sei partite giocate da titolare tra campionato e Champions). Questo momento con la Fiorentina, però, in cui riesce a rimettere il punteggio in parità al primo pallone toccato, dopo venti secondi dall’inizio del secondo tempo, aumenta il rammarico per tutto quello che poteva essere e non è stato. In un periodo così delicato Pirlo lo ha messo in campo al posto di Dybala per dare un po’ di profondità alla sua squadra, e Morata lo accontenta subito: movimento in orizzontale sulla linea difensiva, poi strappo profondo che coglie di sorpresa Martinez Quarta (anche lui alla prima azione della partita, era appena entrato in campo al posto di Venuti). Quello che succede dopo invece non rientra nel normale compito di un centravanti, soprattutto se destro di piede. Il tiro a giro di Morata sembra quasi un cross, e con l’angolo stretto che aveva sarebbe più sensato, ma se si guarda il modo in cui calcia, lo slancio della gamba ma anche gli occhi chiusi, il fatto che non guarda mai a centro area, sembra più probabile che volesse effettivamente tirare in porta in quel modo. Allora forse questa è un’intuizione carica anche di tutte le tensioni accumulate quest’anno, un gol molto bello e difficile che è anche un gesto liberatorio.