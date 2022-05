I migliori gol di maggio 2022

I gol possono avere anche una bellezza sadica, essere il colpo di troppo all’avversario sulle corde già evidentemente sconfitto. Questo lungo slalom di Pereyra ha il gusto amaro delle cose belle ma ingiuste: la Salernitana era sotto di tre gol in casa dopo appena un tempo, nella partita decisiva, quella che avrebbe deciso la sua permanenza in Serie A. L’Udinese, quasi senza sforzarsi, aveva segnato tre gol belli – soprattutto quello di Udogie, che forse avrebbe meritato anche di più di essere in questa classifica (ma la cattiveria, appunto, può essere un valore) – e spinto tutta Salerno a sintonizzarsi sulla partita del Cagliari, gettando un’ombra di tensione surreale sull’Arechi. In questo clima assurdo, con una partita evidentemente finita, Pereyra ha preso palla appena fuori dalla sua area di rigore ed è partito da solo come fanno quelli troppo forti negli ultimi minuti delle partite di calciotto estive, quando fa troppo caldo per sbattersi. Con un guizzo ha saltato Gyomber, con una sterzata ha mandato al bar Radovanovic, con una finta ha umiliato il tentativo di recupero di Bohinen finito culo a terra, per poi segnare col più classico dei tiretti sul primo palo che ha ingannato Belec.

Dopo il gol Pereyra ha voluto condividere la sua gioia, mostrando una maglia con dedica al padre. Una mossa non troppo apprezzata dai tifosi della Salernitana, che hanno tirato di tutto addosso al giocatore dell’Udinese, per nulla empatico con il loro dolore. Il finale lieto per la Salernitana ha rimesso le cose al suo posto e forse, lunedì mattina, anche i tifosi avranno trovato nel gol di Pereyra una certa bellezza.