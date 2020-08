I migliori gol di luglio 2020

Di Federico Bonazzoli si parla letteralmente da quando aveva 10 anni, quando segnò 8 gol in un Pergocrema-Inter pulcini finita 0-40. Già da bambino se ne parlava in toni entusiastici come di uno dei talenti più luminosi del calcio italiano, tanto da diventare tra il 2013 e il 2014 il secondo più giovane esordiente dell’Inter in Serie A e in assoluto. Poi però la carriera di Bonazzoli è finita in quel purgatorio dei prestiti che spesso fa finire anche i talenti migliori nell’oblio della nostra memoria. Prima il passaggio alla Samp, poi i prestiti a Virtus Lanciano, Brescia, SPAL, e Padova, senza mai dare l’impressione di poter lasciare il segno. Il ritorno alla Samp, nell’estate del 2019, sembrava in questo senso semplicemente un’ultima mossa della disperazione in assenza di alternative.

Senza che nessuno si aspettasse qualcosa da lui, invece, quest’anno Bonazzoli è riuscito a ritagliarsi un suo spazio, nonostante la stagione difficilissima della Sampdoria, i suoi problemi fisici e la pandemia di Covid-19 che ha interrotto il campionato. L’attaccante della Sampdoria non è diventato un perno della squadra di Ranieri ma ha comunque sfruttato questo strano torneo estivo che è la Serie A post-covid per mettersi in mostra, nel momento più decisivo della stagione. Da quando è ricominciato il campionato, infatti, Bonazzoli ha segnato 5 dei sei suoi 6 gol stagionali – 5 gol fondamentali per la salvezza della Sampdoria e molti dei quali bellissimi. Per dire, oltre al gol di cui adesso parleremo, sarebbero potuti finire in questa classifica anche il tiro a incrociare da fuori area o la spaccata al volo contro il Cagliari.

Alla fine, però, abbiamo deciso di premiare la rovesciata contro l’Udinese, perché in una classifica sui migliori dei gol dovrebbe esserci sempre una rovesciata. Il contributo di Bonazzoli inizia già da prima, nella costruzione dell’azione, quando chiude il triangolo nato dal bel velo di Gabbiadini, permettendogli di entrare in area e di mettere dentro un cross basso senza troppe speranza che però la difesa di Gotti (con grande creatività, bisogna dire) riesce a trasformare in un campanile al limite dell’area piccola. Bonazzoli pensa fin da subito alla rovesciata, perché è francamente un’occasione troppo ghiotta anche se sei in Serie A e rischi di fare una figuraccia in diretta nazionale (chi non ci avrebbe provato, andiamo). La situazione è complicata perché l’area è densa di uomini e l’attaccante della Samp è marcato praticamente a pelle dal marcatore alle spalle. Bonazzoli, in un modo vagamente simile alle rovesciate di Holly&Benji, va però altissimo con il sinistro – talmente in alto da assomigliare a uno schiacciatore di pallavolo che batte il muro avversario e fa punto prendendo l’incrocio delle linee.

È un gol irreale – bellissimo e decisivo – che assomiglia da vicino alle aspettative che c’erano sul talento di Bonazzoli qualche anno fa. È strano che sia arrivato proprio nel momento in cui la sua carriera stava per perdersi definitivamente. Adesso possiamo apprezzarlo solo per l’appagamento estetico che ci restituisce, chissà che tra qualche mese non gli attribuiremo anche un significato.