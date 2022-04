I migliori gol di Jermain Defoe

Jermain Defoe è il nono miglior marcatore della storia della Premier League. Ha segnato 162 gol e non in un’epoca remota, ma nel momento storico in cui la Premier League stava diventando la Premier League. Nell’epoca, quindi, del primo Chelsea di Abramovich, del primo Tottenham di Levy. Mentre attorno cominciavano a circolare i soldi e il campionato diventava più ricco e affollato di star, Jermain Defoe segnava gol con anonima regolarità. Ogni lunedì uscivano le compilation di highlights: i colpi di testa di Drogba, i tiri da fuori di Lampard e Gerrard, e poi questi golletti di Jermain Defoe che non parevano niente di eccezionale, se non consideriamo eccezionale il suo talento pratico nel trovare la strada più dritta per far finire il pallone in rete.

Defoe però non aveva il fisico classico da numero nove. Specie in un paese che per un secolo ha creduto che il centravanti dovesse toccare la palla più con la testa che con i piedi, Defoe era un’eccezione, resa meno rara dalla presenza di una piccola tradizione di attaccanti brevilinei che lo hanno preceduto: Michael Owen, Ian Wright, Robbie Fowler. Finalizzatori tecnici, estrosi, con una frequenza di passo da pugili, che più del tiro in sé hanno raffinato l’arte della sua preparazione. Defoe ha rappresentato una versione un tantino più povera degli altri, o almeno una a cui non è mai stato riconosciuto il talento necessario a misurarsi in contesti di livello più alto.

A 23 anni ha concluso una stagione da 22 gol in 44 partite con la maglia di un Tottenham che ancora non giocava in Champions League. Nessuna squadra però decise di investire su di lui. Alla fine andò al Portsmouth in prestito per 6 milioni di sterline. Nel Tottenham stesso, faticava a vedere il suo status riconosciuto. Non era mai considerato indiscutibilmente un titolare, e ogni estate arrivava un nuovo attaccante con l’obiettivo di togliergli spazio. Defoe è il giocatore ad aver segnato più gol dalla panchina nella storia della Premier League. Una statistica che racconta della sua capacità di incidere a partita in corso, contro difese stanche, ma anche del fatto che i suoi allenatori lo hanno spesso considerato un piano B.

Forse anche per questo in questi giorni si stanno leggendo poche celebrazioni di Jermain Defoe, e il suo ritiro è stato accolto con generale indifferenza. Ho raccolto alcuni dei suoi gol come tributo a uno dei migliori finalizzatori della storia del calcio recente.