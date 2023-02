I migliori gol di gennaio 2023

C’è stato un tempo in cui i fuoriclasse si misuravano dall’equilibrio che avevano in campo. Era un calcio diverso, più violento, dove i giocatori dovevano rimanere in piedi nonostante contrasti che assomigliavano a testate tra arieti e a campi disastrati che mettevano trappole ovunque. Eppure, anche oggi che il calcio è stato limato di queste asperità, ci sono dei momenti in cui l’equilibrio è ancora l’architrave su cui si poggiano i giocatori migliori. Come spiegare altrimenti l’incredibile gol di Osimhen contro la Roma? Non voglio utilizzare l’aggettivo incredibile a sproposito: questo gol è difficile da credere in primo luogo perché anche dai migliori giocatori della Serie A non ci saremmo aspettati uno stop di petto in grado di mantenere sospeso in aria un pallone che è caduto dal cielo poco dopo che un difensore ti è saltato davanti coprendoti tutta la visuale. In occasioni come quelle ci si accontenta di schiacciarlo a terra cercando di farsi aiutare dalla forza di gravità, nella speranza che non scappi via non appena rimetti i piedi a terra. E invece Osimhen fa di più: se l’aggiusta con la coscia riuscendo a tenerla ancora per aria per un momento, ma non troppo per impedire di far intervenire gli avversari, e infine la colpisce di collo pieno per mandarla con violenza sotto la traversa. Non ce lo saremmo aspettato dai migliori giocatori della Serie A, dicevo, e tanto meno da Osimhen, non perché non rientri in questa categoria, ma perché il suo equilibrio sembra sempre messo a repentaglio dalla sua energia, anche in situazioni molto meno complesse di queste. Eppure qui sembra essere successo qualcosa, come se la difficoltà del momento gli avesse affilato i sensi, permettendogli per una volta di controllare l’energia a favore dell’equilibrio solo per scaricarla tutta insieme subito dopo. Guardate non solo come tira, ma anche come esulta subito dopo: se la realtà funzionasse come in Dragon Ball probabilmente gli sarebbero cresciuti i muscoli e i capelli diventati ossigenati.