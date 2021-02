Prima di novembre, Zaccagni aveva segnato pochissimo in carriera. Anche solo vederlo tirare in porta era difficile. Poi è arrivato il gol con l’Atalanta, quello con il Cagliari, la Sampdoria, recentemente il Napoli. Tutte reti in cui Zaccagni fa qualcosa di bello e intelligente, in cui sembra essersi tolto da dosso una patina di paura, arrivando a quel livello di fiducia nei propri mezzi che permette ai calciatori di fare giocate impensabili per noi umani. Questa è ovviamente la premessa per arrivare a parlare del gol che Zaccagni ha segnato in rovesciata allo Spezia, dopo aver controllato il pallone con il petto, come aveva fatto Rivaldo tanti anni fa (o anche Ronaldinho, sempre con la maglia del Barcellona, per far capire il livello di talento che ci vuole per fare questo gol).

Anche l’azione è bella, con un lancio di prima di Veloso alle spalle della difesa e Faraoni che al volo crossa al centro. Zaccagni, che è un trequartista o un esterno o al massimo una mezzala – ma che non è un centravanti – si accorge che il cross è leggermente arretrato, allora mette il corpo tra il difensore e il pallone e, chissà come, decide che la soluzione è uno stop di petto con cui alzarsi il pallone per poi concludere con una rovesciata imprendibile per Provedel. Uno di quei gol che immaginare è forse addirittura più difficile che realizzare, segnato da uno dei giocatori più in forma del campionato.