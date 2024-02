Le migliori foto per raccontare il Super Bowl LVIII

I Kansas City Chiefs vincono un altro Super Bowl e consolidano la loro dinastia. Il match contro i San Francisco 49ers non ha deluso le attese; questo è il racconto della partita attraverso le sue immagini più significative.

Un racconto fatto in collaborazione con Imago, la nostra agenzia fotografica. Sul loro magazine, The Game, potete trovare anche una preview fotografica del match, a questo link.

1.

Foto di Charles Baus / IMAGO / ZUMA Wire

Mecole Hardman era andato ai Jets nella scorsa off-season per provare a vincere con Aaron Rodgers. Le cose non sono andate esattamente come previsto, ma lui ha vinto lo stesso, da protagonista.

2.

Foto di Mark Rebilas / IMAGO / USA TODAY Network

Due splendidi esseri umani abbracciati dopo il trionfo.

3.

Foto di Charles Baus / IMAGO / ZUMA Wire

Christian McCaffrey si prende l’abbraccio dei propri tifosi dopo il touchdown. Era il debutto al Super Bowl per l’Offensive Player of The Year.

4.

Foto di Kirby Lee / Imago.

È il terzo Super Bowl per coach Andy Reid. Solo lui, Bill Belichick e Chuck Noll sono riusciti a vincere il Lombardi Trophy in back-to-back.

5.

Foto di Charles Baus / Imago.

The feeling when… Hai 28 anni e già 3 Super Bowl (e altrettanti MVP della Finale) in tasca.

6.

Foto di Stephen R. Sylvanie / Imago / USA Today

Chris Jones insegue Brock Purdy. Una pressione del numero 95 dei Chiefs, leader della loro linea difensiva, ha indirizzato la partita verso i biancorossi ai tempi supplementari.

7.

Foto di Stephen R. Sylvanie / Imago / USA Today.

Se i Niners avessero vinto, Nick Bosa sarebbe stato un credibilissimo candidato alla vittoria del premio di MVP della gara. La sua partita incredibile non è una novità.

8.

Foto di Kirby Lee / Imago.

Quando arriverà il turno di Kyle Shanahan? Il coach dei 49ers, una delle più brillanti menti offensive nella storia della NFL, si sta specializzando, suo malgrado, nel ruolo dell’eterno secondo.

9.

Foto di Kyle Terada / Imago.

No, non è Steve Young né Joe Montana, ma alla sua prima, vera stagione da titolare Brock Purdy ha dimostrato di essere da corsa. Non male per Mr. Irrelevant (il soprannome dato a chi viene scelto con l’ultimissima chiamata al Draft NFL).

10.

Foto di Nick Wagner / Imago

Non esistono più i fullback di una volta: Kyle Juszczyk, membro chiave dell’attacco dei Niners, salta in testa a due difensori dei Chiefs.