I migliori calciatori 2020/21 secondo le statistiche

Per il numero di duelli aerei vinti in area di rigore, il veronese Magnani è il primo giocatore d’Europa. Ha colpito la palla di testa in una situazione difensiva per una media di 3,7 interventi ogni 90 minuti. Insieme a Magnani, sul podio David Garcia dell’Osasuna e Kiki Kouyate del Metz. Se consideriamo i duelli solo in valore assoluto, è normale che i difensori delle squadre che spendono più tempo senza la palla siano avvantaggiati, perché possono intervenire più spesso in azioni difensive.

Quindi, se consideriamo invece il possesso palla nel computo, per riequilibrare le forze, il nuovo podio è formato dal centrale del Lipsia Willi Orban, dal capitano del Leeds Liam Cooper e da Mats Hummels del Borussia Dortmund. Il podio anglo-tedesco è anche conseguenza dello stile di gioco dei due campionati: Guardiola ha detto che il Premier League il pallone è più spesso in aria che in terra.

Per quanto riguarda la Serie A, i migliori tre per il numero di interventi aerei aggiustati per possesso sono stati Gunter e ancora Magnani, entrambi del Verona, e Cristian Romero dell’Atalanta.