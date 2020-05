Le migliori 50 maglie che avete indossato in quarantena

Non voglio neanche sapere quanto hai speso, Andrea, per questa maglia. Se invece l’hai trovata in qualche soffitta o in qualche banco del mercato insieme alle maglie del Sesto San Giovanni. Spero tu sia un fan di Senna per meritarti tanto ben di Dio, o per aver rinunciato a dei pasti per acquistarla.

Djalminha – Luca

Che ambizione Luca, le fai le biciclette al campetto? Sei uno di quelli che viene riempito di calci?

Boca, De Rossi – Claus

Un must-have assoluto dell’inizio della stagione. L’esperienza di De Rossi al Boca non è andata come previsto, ma non è stata triste come qualcuno ha detto. La sua maglia rimarrà un culto assoluto, hai fatto bene a prenderla. Ti dà diritto a metterti a centrocampo del tuo calcio a 7 e dirigere tutti.

Rosicky – Matteo

Se hai avuto la lungimiranza, o la fortuna, di comprare la maglia di un grandissimo giocatore ma comunque di culto, la devi mettere ogni volta che puoi. La maglia di Rosicky dice qualcosa su chi la indossa, ci parla del suo gusto per i giocatori tecnici, per un calcio anti-muscolare. È una maglia che chi la possiede dovrebbe poter indossare in ufficio o durante i colloqui di lavoro e quando ci cammina per strada dovrebbe ricevere i complimenti da ogni singola persona che gli passa accanto. Mettersela durante la quarantena serve a preservare l’autostima e a non cadere nella barbarie.

Yepes – Chievo autografata

Solo rispetto per la maglia di Apocalypto Yepes e per tutte le firme che immagino essere dei giocatori del Chievo. L’unico inconveniente delle maglie autografate è che non le puoi indossare davvero, tu la sta mettendo senza lavarla mai oppure hai barato?

Leoes da Tuf – Giacomo

Ci hai costretto a una violenta ricerca su Google per avere qualche informazione. Comunque, i Leoes da Tuf sono il gruppo organizzato principale della curva del Fortaleza. Un gruppo molto attivo nel sociale e con un’immaginario potente. “Credo di averla solo io in Italia”, e credi bene. Vorremmo saperne di più, scrivici.

Germania – Giovanni

Uno di quei design visionari degli anni 80 che oggi ci sembrano più freschi di molte maglie attuali. La Germania ha ripreso questo colore negli anni, ma mai più con quest’audacia. Ha qualcosa della recente maglia della Nigeria, che come saprai è stato un caso unico di successo commerciale e di critica.

Iturraspe – Giovanni

Ci hai scritto che questa va bene per un primo appuntamento. Può essere vero al massimo se il tuo primo appuntamento è a Communia alla serata Euskadi Libero.

Independiente de Vallecas – Francesco

Vallecas è un quartiere popolare di Madrid che ha la sua squadra più celebre nel Rayo Vallecano. Volendo una sua versione più true c’è l’Indipendiente de Vallecas. Una scelta di campo precisa, con coscienza politica senza rinunciare allo stile. Bellissimo il mezzo profilo greco sul petto.

Varianza – Matteo

Caro Matteo, siamo riusciti in parte a ricostruire la storia di questa squadra attraverso i suoi social, ma non ci siamo riusciti fino in fondo. Non abbiamo neanche capito se esiste ancora, credo di no. Alè Varianza, in ogni caso.