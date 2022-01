I migliori gol non convalidati

Avevo qualche appunto su questa idea, però pensavo che non ne avrei mai scritto. Gol bellissimi mai davvero segnati: che brutto tema. La gioia del gesto riuscito che diventa dolore indescrivibile. Poi è arrivato il gol di Messias contro lo Spezia. Non un gol meraviglioso, è vero, ma un bel gol, soprattutto un gol importante. Non voglio mettere il dito nella piaga del dolore dei tifosi del Milan, ma sarebbe stato uno di quei gol che – chissà – potevano avere un peso specifico. “Ti ricordi dov’eri quando Messias ha segnato allo Spezia?”, una domanda di un futuro che non esiste.

Certo il gesto rimane, Messias il suo sinistro a giro l’ha spedito sotto l’incrocio calciando di prima in un momento complicato della partita, mostrando una freddezza da eroe dei film d’azione, ma tutto il resto scompare. Ci ricorderemo dell’errore dell’arbitro, delle sue lacrime, della stucchevole retorica che le ha accompagnate, ma ci scorderemo della cosa davvero importante.

Un gol annullato – non convalidato, non concesso, estirpato, un gol non gol: chiamatelo come volete – può essere un’ingiustizia oppure una decisione sacrosanta, ma solo a termini di regolamento. A livello morale è solo il sopruso di un fischio sulla felicità di un uomo. Oggi il Var ha allargato l’incertezza, esultare è sempre un esercizio pericoloso ma rimane l’istinto, lo hanno fatto anche i giocatori del Milan, per un attimo, pur avendo sentito bene il fischio. Pensate a quando Higuain si è visto annullare un gol nella finale del Mondiale dopo aver fatto praticamente un giro di campo, il momento più felice della sua vita distrutto dalla geometria, da un corpo leggermente più avanti di un altro. Non sto dicendo di abolire le regole, ma di capire quanto possano essere dure.

Di seguito ho scelto alcuni gol meravigliosi seguiti da fischi maledetti. Prendeteli come il rumore di un’unghia sulla lavagna o, al contrario, come un piccolo volumetto di auto-aiuto, per ricordarvi che non c’è quasi nulla della vostra vita che potete controllare, neanche un gol così bello da essere immortale.