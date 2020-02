Come cambia la NBA dopo la deadline del mercato

Gli L.A. Clippers erano tra le poche contender ad avere il materiale umano per mettere in piedi qualcosa di concreto – e così è stato. Sfruttando gli 11 milioni in scadenza del contratto di Moe Harkless e il fatto di essersi lasciati (sapientemente) la possibilità di muovere la loro prossima prima scelta, i Clippers hanno aggiunto al loro arsenale già stracolmo di esterni un pezzo come Marcus Morris, che in questa stagione, oltre ai 21.8 punti e 6 rimbalzi su 36 minuti, è anche il miglior tiratore per volume dal perimetro dell’intera NBA con il 44% su 7 tentativi.

LAC trade terms for Marcus Morris: NYK get Moe Harkless, LAC 2020 1st-rd pick, right to 2021 1st-rd pick swap with LAC (unless pick is 1-4), 2021 2nd-rd pick via DET, WAS' draft rights to 2018 2nd-rd pick Issuf Sanon. LAC send Jerome Robinson to WAS + will waive Isaiah Thomas. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) February 6, 2020

Morris inclina la bilancia dell’Ovest verso la sponda rosso-blu di Los Angeles. La sua duttilità tattica nella metà campo difensiva, la sua capacità di punire sugli scarichi e creare dal palleggio (93° percentile in situazioni di pick and roll giocati da ball handler) lo rendono un upgrade terrificante come spalla di Kawhi Leonard e Paul George. I Clippers avevano provato a prenderlo già la scorsa estate e la dirigenza guidata da Lawrence Frank e Jerry West ha dovuto sacrificare anche una seconda 2021 di Detroit e il giovane Jerome Robinson, ma era difficile trovare un giocatore di quella qualità che si sposasse così bene in un match-up contro i cugini dei Lakers – in attesa del mercato dei buyout per poter rispondere.

Il reparto dei lunghi dei Clippers lascia qualche perplessità, tra la durabilità di Zubac sopra un certo livello e i limiti fisici di Harrell, e forse sarebbe servito puntare su un ball handler in più. La moneta più preziosa della NBA attuale, però, sono le combo-forward in grado di sdoppiarsi in un compiti e funzioni – e nessuno in questo è più ricco dei Clippers. Credere alle proprie idee è importante.

Chiedete agli Houston Rockets, per esempio, la franchigia che più di tutte si è esposta in questa finestra di mercato, togliendo il velo a un esperimento che potrebbe portare grossi dividendi così come clamorosi licenziamenti. La trade a quattro squadre che ha portato Robert Covington in Texas, Clint Capela agli Atlanta Hawks, Malik Beasley e la prima scelta 2020 dei Nets (protetta in lotteria) a Minnesota, e la prima scelta 2020 di Houston a Denver è notizia di qualche giorno fa, ormai, ma continua a far parlare. Non solo perché è la trade più grossa dal 2000 a oggi e neanche tanto perché i Nuggets hanno fatto un po’ di pulizia su quei giocatori che non avrebbero potuto comunque rifirmare in estate (l’aver convertito Shabazz Napier in Jordan McRae è una mossa interessante, per quanto sposti relativamente).

ESPN Sources: 4-team trade agreement: Houston: Robert Covington; Atlanta: Clint Capela and Nene; Minnesota: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, ATL 1st round pick via Nets; Denver: Gerald Green, Houston FRP. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2020

Daryl Morey non un dirigente che si fa scrupoli nel prendere una decisione coraggiosa e se le cose devono andare male, tanto vale fare tutto il possibile per inseguire le proprie convinzioni. La scelta di rinunciare a giocare con un centro vero (lo stesso Jordan Bell è stato subito scambiato con un altro esterno come Bruno Caboclo perché YOLO!) per giocare costantemente con cinque esterni ha fatto arricciare tutti i nasi tradizionalisti della lega e rischia di costare caro ai playoff, ma non si può dire che non abbia una sua logica. In questa prima parte di stagione i Rockets hanno avuto la definitiva conferma che non ci si può fidare del jumper di Russell Westbrook: i minuti in cui Russ e Capela condividevano il campo rischiavano di costare caro a una squadra che fa del flusso perimetrale il proprio credo. Il successo dei Rockets di Morey e D’Antoni verrà sempre (ed è stato sempre) definito dal tiro da tre. Non serve ritirare fuori lo 0/27 nel cuore di Gara-7 contro gli Warriors nella finale di Conference di due anni fa: come riprova basta guardare la partita di ieri notte sul campo dei Lakers, dove LeBron e compagni hanno tirato con oltre il 50% dal campo ma i Rockets hanno segnato 10 triple in più e hanno vinto la partita. La matematica non mente: la questione semmai è riuscire ad avere la costanza necessaria da giustificarne l’utilizzo e sostenerne lo sforzo fisico nella metà campo difensiva.

Togliere Capela sbilancia l’equazione sotto canestro, dove Houston rischia di concedere una marea di seconde opportunità agli avversari. I Rockets sono convinti che i loro esterni sia in grado di tenere botta, e sbilanciarsi a rimbalzo offensivo significa aprire alla possibilità di farsi infilare da Westbrook in transizione, cosa che toglierebbe pressione dalle spalle di Harden in attacco – fondamentale per preservalo fisicamente. Covington darà stazza al reparto esterni prendendosi gli accoppiamenti difensivi più scomodi ogni sera, e sembra fatto dal sarto per giocare la pallacanestro dei Rockets in attacco. Il suo talento resta comunque limitato: Covington difficilmente sarà in grado di spostare gli equilibri di una serie di playoff da solo, ma la sua presenza certifica la volontà di Morey e D’Antoni di estremizzare la propria visione.

Chi rischia di rimetterci è PJ Tucker, che a quasi 35 anni dovrà fare gli straordinari fino al termine della stagione. Un suo infortunio chiuderebbe ogni speranza di riuscita dell’esperimento. Il mercato dei buyout dovrebbe permettere a Morey di aggiungere un centro quantomeno in grado di togliere qualche minuto dalle (grosse) spalle dell’ex Montegranaro, ma con una situazione così fluida in classifica i Rockets non possono permettersi pause: il fatto di essere 5-0 in stagione nelle partite disputate senza un giocatore sopra i due metri può aiutare a crederci ma come sempre, parafrasando uno dei mentori di Morey, quello che conta è solo l’ultima partita della stagione.

Morey è andato all-in sulla sua idea di basket. Dovremo aspettare i Play-off per girare le carte.