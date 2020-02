I migliori mercati di gennaio del Genoa

Per Enrico Preziosi, il Genoa è il terzo club della sua vita da imprenditore impegnato nel mondo del calcio: prima la grande cavalcata con il Saronno, portato a un passo dalla Serie B, quindi la scalata con il Como, riportato addirittura in A e poi ceduto. Preziosi ha rilevato il “Grifone” nel luglio del 2003 in Serie C1. È l’estate del celeberrimo caso Catania, animato da quel Luciano Gaucci scomparso solo pochi giorni fa. Grazie a quel caso, all’improvviso, il Genoa si ritrova in Serie B, dovendo ridisegnare la squadra in fretta e in furia.

La guida tecnica è affidata a Roberto Donadoni, alla sua terza esperienza da allenatore dopo Lecco e Livorno. Dura cinque partite, esonerato a fine settembre dopo uno 0-3 con l’Atalanta. Al suo posto arriva Gigi De Canio, e sembra chiaro da subito che l’obiettivo della stagione non possa essere qualcosa in più della salvezza. Nel mercato di riparazione, i rossoblù concludono una quantità di acquisti da far impallidire qualsiasi giocatore compulsivo di Football Manager, pur non riuscendo a chiudere le trattative per i due giocatori maggiormente richiesti da De Canio, cioè Matteo Brighi e Simone Tiribocchi, “il tir di Fiumicino”. Arriva invece il quotato portiere olandese Moens, nel giro della nazionale “oranje”, presentato dalla Gazzetta con il titolo «Spilungone e litigioso, ecco il nuovo portiere del Genoa». Moens avrebbe dovuto affiancare Gazzoli, se non fosse per l’acquisto, a mercato in corso, anche di Alessio Scarpi, lui sì destinato a rimanere nella storia del club più antico d’Italia.

In difesa, invece, un po’ di usato sicuro: Paolo Foglio per la fascia destra, Cristian Stellini e Mohammed Gargo per rinforzare un pacchetto centrale che vedeva in rosa anche una leggenda ormai sfiorita come Aldair, la corsa di Giuseppe Gemiti sull’out mancino, la scommessa Thiago Gosling dal Cruzeiro. Il colpo grosso per il centrocampo è Giovanni Tedesco, mediano di culto degli anni ’90 e ’00, fuoriclasse nel gioco aereo in relazione alla taglia ridottissima (1.70). Gli vengono affiancati Alessandro Budel, Stefan Ishizaki, promettente svedese di origini nipponiche, e il brasiliano Robert Anderson.

Preoccupa un po’ l’attacco, si cerca l’uomo giusto da affiancare a Nicola Caccia, trasferitosi al Genoa in estate in un travaso direttamente da Como: vengono ceduti sia Stefano Ghirardello, ex arma offensiva del Cittadella di Ezio Glerean, che Roberto Colacone, altra istituzione delle serie minori. Sulla trequarti arriva dall’Inter Mario Rebecchi, come punta aggiuntiva torna a casa Gaetano Grieco, nato a Napoli ma cresciuto nelle giovanili del Genoa: da lì aveva spiccato il volo per Parma, senza però riuscire a imporsi. L’altro acquisto è Gianni Comandini, pagato tre anni prima ben 30 miliardi dall’Atalanta, una delle grandi promesse mai mantenute del calcio italiano.

Alla fine c’è anche un ultimo nome. È un ragazzo di 25 anni, ex Racing, già nel giro della nazionale argentina su brillante intuizione del Loco Bielsa. Sconvolgerà il calcio italiano con le sue sterzate, un controllo di palla proveniente da un’altra dimensione, la sua predisposizione per il gol e per la bellezza allo stesso tempo. Si chiama Diego Alberto Milito, ed è forse il più grande colpo della storia di gennaio di Enrico Preziosi. Lo rifarà anni dopo, a fine agosto, con un foglio lanciato al volo sopra una porta chiusa, e sarà ancora bellissimo.

Note di colore: in quel Genoa, mestamente quindicesimo a fine anno, si registrano gli esordi di due giovani e promettenti ragazzi. Sono Valon Behrami e Mimmo Criscito.