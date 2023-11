Le gif di Walter Mazzarri per spiegare il mondo

Un modo per celebrare l’imminente (possibile) ritorno dell’allenatore in Serie A.

Walter Mazzarri l’allenatore, Walter Mazzarri il personaggio, ma anche Walter Mazzarri la gif: memificato per le vostre reazioni in chat degli ultimi dieci anni. Il set di reaction di Walter Mazzarri è uno dei più iconici dell’internet italiano, lo abbiamo rimesso insieme.

Mazzarri che indica l’orologio

La gif che in questi anni abbiamo inviato alla persona che era in ritardo all’appuntamento, o con la consegna. Gesto iconico di Mazzarri per eccellenza, unico e universale allo stesso tempo, capace di descrivere l’atavica lotta tra l’uomo e il tempo. L’orologio ha un valore particolare per Mazzarri: indossa un Franck Muller che gli regalò il presidente della Reggina dopo l’incredibile impresa salvezza. Quando la squadra partì da meno 15: forse la più epica delle imprese mazzarriane. L’orologio è agitato spessissimo ed è stato lui stesso a spiegare il perché: «Chiedo la tutela del tempo», è semplice. In realtà Mazzarri gli dà anche un significato più simbolico: «Ricordo ai miei uomini in campo che non voglio vederli rassegnati, che la mia squadra non si arrende mai, anche se è sotto di tre reti, perché è meglio perdere tre a uno che tre a zero».

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– State aspettando Mazzarri sulla panchina del Napoli.

– State aspettando che Mazzarri giochi col 4-3-3 dopo averlo annunciato di recente in un’intervista.

– Tua madre si è dimenticata il tuo compleanno.

– Dovete ricordare al quarto uomo che il tempo è un flat circle eccetera eccetera.

Mazzarri e Frustalupi /1

Allineati con la perfezione della squadra cinese di nuoto sincronizzato. Di Mazzarri e Frustalupi esiste tutto un filone di immagini di loro due che respirano e allenano all’unisono, come fossero un corpo solo. In giro sul web viene definito “il talismano di Walter Mazzarri” come se niente, nemmeno il suo vice, possa non avere un valore simbolico.

Alcuni usi che potete fare di questa gif:



– Quando dominate a Tabù

– Quando il nuovo Napoli di Mazzarri è in vantaggio per 2-0 con doppietta di Cajuste schierato a tutta fascia

– Per smorzare l’imbarazzo con un filo ironico quando chiedete “che fai a capodanno?”

Mazzarri e Frustalupi /2

via GIPHY

Mazzarri incontra Frustalupi a Pistoia nel 2000. È impiegato nel marketing e nel giornale del club: è Mazzarri a convertirlo alla professione. Vent’anni dopo Frustalupi arriverà ad allenare la Pistoiese.

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– State cercando di convincere il vostro amico a unirsi a voi nella sessione notturna di FIFA

– Quando Raspadori ha appena segnato il suo 27esimo gol del suo campionato

Mazzarri che parla da solo guardando l’erba

Mazzarri e gli elementi: un rapporto sottovalutato. L’ossessione, purissima, per i movimenti dei suoi giocatori lo porta a immaginarli muoversi sull’erba come fantasmi di amante perdute. Di questa gif il dettaglio migliore è Mazzarri che prende coscienza della follia e sembra perdersi per un momento quasi triste.

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– Quando vi siete resi conto che state facendo Mansplaning

– Mentre guardate la pubblicità dell’Euronics Tufano per la 57esima volta solo del pomeriggio

Walter Mazzarri al Napoli vuol dire solo una cosa: siamo tornati @EuronicsItalia pic.twitter.com/0yCebxBqBl — mina (@MrBlue__00) November 14, 2023



– Mentre nessuno vi risponde in chat

Mazzarri che si mangia le mani per disperarsi

Non so cosa pensasse la persona che ha caricato questa gif su internet per dargli il titolo di The perfect Mazzarri. Le gif di Mazzarri sono tutte perfette. Pensateci: cosa vogliamo da una gif? Quello che ci dà Mazzarri: un’espressione non linguistica dei nostri stati d’animo racchiusi in una manciata di frame. Mazzarri che si dispera con il suo bagaglio di gesti: si mangia le mani, invoca la Madonna, parla da solo, in alto un risultato di una partita di calcio. Se almeno una volta nella vita non vi siete sentiti esattamente così, mi dispiace dirvelo, ma non avete vissuto abbastanza.



Alcuni usi che potete fare di questa gif:



– A Natale niente spaghetti con le vongole

– Domenico Berardi ha il pallone sul sinistro contro la Macedonia del Nord e la porta è vuota

– Qualcuno ha appena detto che il 3-5-2 l’ha inventato Antonio Conte

Mazzarri che si mangia la bottiglietta:

Una gif che puoi quasi sentire, il sapore aspro della plastica sotto i denti, il rumore vinilico del PET che si piega. Perché ci sono tutte quelle bottigliette davanti alla faccia di Mazzarri? È una domanda che non ci siamo mai fatti e mai ci faremo. Si può mangiare una bottiglietta di plastica? Neanche questo è importante. Una gif di Mazzarri è fuori dal tempo e dallo spazio, è come un quadro di Rothko, la guardi non per trovarci dentro qualcosa ma per sentire qualcosa. Qui, fondamentalmente, puoi sentire la rabbia.

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– Ti è arrivata una multa.

– Ti ha segnato contro Lucca al Fantacalcio.

– È lunedì.

– È martedì.

– Kvaratskhelia ti dice che non vuole fare l’esterno a tutta fascia.

Mazzarri e la bottiglietta, again:

via GIPHY

Walter Mazzarri che scarica la sua frustrazione contro una bottiglietta di plastica, simbolo dell’uomo che si ribella all’antropocene, che chiede un mondo senza plastica. L’origine di questa gif (e di quella sopra) è da ricercarsi in un Inter-Udinese 0 a 0. La sua squadra non segna mai e lui si dispera, ma è ancora fico abbastanza da riprenderla al volo. La vita di Mazzarri sembra una continua disperazione di un uomo che non dovrebbe mai essere disperato. Dopo la partita dirà «la palla non voleva entrare», come se avesse una vita propria e quel giorno avesse deciso che il suo obiettivo fosse far disperare Mazzari e non che, forse, c’è qualche problema con la sua squadra. A Sky gli faranno anche vedere il video, il video di lui che martirizza una bottiglietta di plastica. Mazzarri non saprà che dire e alla fine dirà: «si vede che non fate gli allenatori, voi vi divertite. Telecamere impietose».

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– Vostra madre vi ha mandato una foto con scritto Buongiornissimo.

– Ti sei scordato di comprare il pane.

– Hai scritto un tweet molto divertente, ma dentro c’è un brutto errore di ortografia.

– Stasera c’è il compleanno di Cavani.

Mazzarri che si stropiccia la faccia /1

via GIPHY

Non ci può credere, WM, che il calcio sta cospirando contro di lui un’altra volta. Gli verrebbe da strapparsi la sua faccia di dosso, come fosse la maschera di Walter Mazzarri stesso.

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– È arrivato l’acconto delle tasse per l’anno successivo.

– Ti svegli la domenica mattina e ti ricordi che devi andare a pranzo da tua zia fuori città.

– Hai la dermatite atopica.

– Stai leggendo un thread di Fran Altomare su twitter.

Mazzarri che si stropiccia la faccia /2

Rimuginare secondo Treccani: «Agitare nella mente o nel cuore, pensare molto e a lungo sopra una cosa, quasi rivolgendola in tutti i versi: “Stava rimuginando pensieri di vendetta”».

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– Il cameriere vi dice che non c’è il piatto che avete scelto nel menù e state pensando a un’alternativa

– Avete lasciato la doppietta di Bani in panchina al Fantacalcio

– State cercando di capire chi schierare al posto di Marek Hamsik mezzala sinistra

– State ascoltando il nuovo disco di Sufjan Stevens

Mazzarri che esulta volando

via GIPHY

Ogni tanto la vita è bella, anche se sei Mazzarri e sembra che non possa davvero esserlo. Dentro ognuno di noi c’è un bambino e anche in Mazzarri a quanto pare. Mazzarri è tutti noi che ogni tanto vorremmo correre in un prato, urlare alle nuvole, abbracciare un estraneo, ululare alla luna. Grazie Walter e speriamo di rivederci presto.

Alcuni usi che potete fare di questa gif:

– È nato il vostro secondo figlio.

– «Per pranzo ti ho fatto la pasta fresca».

– Hai vinto un concorso pubblico.

– Da domani alleni Victor Osihmen.