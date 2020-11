Le nostre foto preferite di Maradona

Foto LaPresse Torino/Archivio storico.

Ci sono parecchie belle foto di Pelé e Maradona insieme, in alcune addirittura si abbracciano e si guardano negli occhi e ce n’è anche una incredibile in cui Pelé insegna a Maradona a suonare la chitarra. Con le loro foto si può ripercorrere il processo di invecchiamento di entrambi: le trasformazioni di Maradona, che sembra ogni volta una persona diversa, un membro differente della famiglia Maradona che ha preso il posto del Maradona originale; la lenta mutazione di Pelé in una tartaruga di terra. Qui sopra li vediamo belli sorridenti, uno in smoking l’altro con una cravatta da gigolò, entrambi con un orologio d’oro che buca l’obiettivo, in futuro li vedremo con le stampelle, le scarpe ortopediche, in carrozzina. Ma da subito a prima vista si intuisce che si tratta di due persone agli antipodi, accomunati solo dal talento calcistico e, da un certo punto in poi, segretamente (ma neanche troppo) in competizione tra loro.

Nel 2000 Pelé e Maradona hanno fatto uscire le rispettive autobiografie nello stesso mese di ottobre. Come fossero state le biografie di due bambini alle medie, uno dei temi del dibattito in quel momento ha riguardato la voce messa in giro da Maradona secondo cui Pelé aveva avuto una storia con un suo allenatore delle giovanili. Il tre volte campione del mondo brasiliano ci ha tenuto a precisare nel proprio libro, anche se indirettamente attraverso la voce di un amico, che non era vero, Maradona era solo geloso e la stampa non avrebbe dovuto ascoltare un uomo malato. Bam.

Per risposta, il Pibe nella sua autobiografia mette Pelé in cima alla lista dei suoi 100 giocatori preferiti ma aggiunge anche che certo avrebbe potuto aiutare il suo amico Garrincha invece che farlo morire nella miseria. Bam.

Il confronto tra i due è impossibile e soprattutto inutile, e quando la FIFA ha provato a far scegliere a pubblico ed esperti il miglior giocatore del XX secolo ha dovuto dividere il premio: il pubblico ha scelto Maradona, gli esperti Pelé. Ancora nel 2011 Pelé, che aveva 71 anni, da una parte fingeva di non interessarsi alla questione e dall’altra diceva che, be’, Maradona non segnava di testa e non usava il piede destro. La rivalità è finita nel 2016 durante la “partita dell’amicizia”, organizzata proprio da una marca di orologi, Hublot, in cui due squadre di leggende si sono affrontate nei giardini del Palais Royal di Parigi, allenate da loro due.

Pelé, dopo la morte di Maradona, ha detto di aver perso un caro amico e anche: «Spero che un giorno giocheremo insieme in cielo».