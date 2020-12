Storia dei capelli di Maradona

Maradona è tornato dalla squalifica successiva al Mondiale americano con uno dei look più inattesi e pirotecnici della sua vita: baffi e pizzetto definitissimi, e in testa una strana banda platinata sul lato. Una scelta che ci pare estrosa anche di questi tempi in cui quasi tutti i calciatori professionisti, a un certo punto, si sono fatti biondi. La prima volta che Maradona sfoggia questo look è nella partita del suo rientro a La Bombonera, contro il Colon. Oltre a lui quell’anno torna al Boca anche Paulo Caniggia, anche lui squalificato in Serie A per tredici mesi. Qualcuno ribattezza quella squadra il “Coca Juniors”: «Io e Caniggia siamo stati sbattuti fuori dal calcio insieme, e ora torniamo insieme».

Quell’anno giocano un’eccentrica amichevole in Corea tra Boca Juniors e la Nazionale locale. Maradona è in forma ma è meno reattivo, la fine agonistica è vicina. Eppure durante la partita ha qualche sprazzo: è lui e al contempo non è lui. Al braccio indossa una fascia con scritto “Diego” con un font che pare uscito da Capitan Tsubasa. Con questi capelli si presenterà anche, perfettamente a suo agio, sul palchetto dell’università di Oxford, e a un certo punto li terrà sotto un tocco.