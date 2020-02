Chi ha più probabilità di salvarsi?

L’alternarsi della guida tecnica ha caratterizzato le ultime stagioni del Genoa. L’ultimo allenatore che ha iniziato e finito una stagione intera coi rossoblu è stato Gian Piero Gasperini nel 2015/16. Davide Nicola, in carica dallo scorso 28 dicembre, ha adesso una media punti a partita di 1,57, di gran lunga superiore a quella dei suoi due recenti predecessori (Andreazzoli e Motta hanno chiuso la loro esperienza genoana con una media punti a partita di, rispettivamente, 0,63 e 0,67).

Nicola ha avuto il merito di risollevare i risultati, che avevano avuto il loro picco positivo con Thiago Motta all’inizio, prima di decrescere di nuovo. Il trend degli Expected Goals è positivo, anche se nelle ultime giornate il loro calo è stato drastico ed è forse da ricondurre a ragioni di calendario: nelle ultime sei giornate, i rossoblù hanno affrontato cinque squadre che figurano nella parte sinistra della classifica.

Il Genoa è nella media del campionato per la maggior parte degli indicatori statistici. Le aree di miglioramento sono relative al numero di tiri concessi agli avversari (quartultimi per conclusioni in azione di gioco regolare) e alla capacità di risalire il campo attraverso un passaggio in avanti (quartultimi per progressive passes).

C’è una statistica per la quale il Genoa addirittura avvicina le prime del campionato. Per la qualità media delle occasioni che si procura (0,12 xG in media per ogni tiro prodotto), il Genoa ha davanti solo Atalanta, Bologna, Verona, Lazio e Roma. Anche la qualità media delle occasioni concesse è ottima (0,10 xG per ogni tiro lasciato agli avversari), solo la Juventus, il Parma, l’Inter e il Verona lasciano alle proprie avversarie occasioni peggiori. Sono due indici che testimoniano l’efficacia delle fasi offensiva e difensiva dei rossoblù.

Sampdoria – probabilità di salvarsi: 61%

Il grafico mostra bene come la Sampdoria abbia provato a tirarsi fuori dalle secche di inizio stagione e in parte ci sia riuscita. Sia le prestazioni che i risultati sono cresciuti, entrambi i trend sono positivi. Il 2020 ha portato però segnali contrastanti: la Samp ha vinto bene contro Torino e Brescia; ha fermato Milan e Sassuolo con due 0-0; ma ha incassato 5 gol dalla Lazio, 4 dal Napoli, 5 dalla Fiorentina.

I dati della Sampdoria sono buoni e generalmente non in linea con la posizione bassa di classifica in cui siede ora. C’è una statistica che ha caratterizzato nel male la stagione doriana: la squadra di Ranieri ha il peggior rapporto di conversione gol/tiri concessi di tutta la Serie A, un dato di difficile lettura, soprattutto se lo si accompagna ad altri due indicatori. Perché la Samp è anche una delle squadre che subisce meno tiri in situazioni di gioco regolare in Serie A (9 a partita, fanno meglio solo Fiorentina, Atalanta, Roma e Juventus), e una di quelle che concedono meno Expected Goals (1 xG a partita, subiscono meno solo Juventus, Inter, Atalanta e Milan).

Da un lato, quindi, la Sampdoria concede poche occasioni e di modesta pericolosità; dall’altro queste occasioni sono convertite in gol con una frequenza superiore alla media. In campionato, in media, si segna 1 gol ogni 11 tiri. Per segnare alla Samp ne bastano circa 7.

Si potrebbe ipotizzare che gli attaccanti delle squadre di Serie A sono stati particolarmente fortunati, ma è difficile credere a una circostanza fortunata che si protrae da 24 settimane. Si può ipotizzare, allora, che i difensori della Samp hanno lavorato bene di reparto, ma che individualmente non hanno messo sufficiente pressione agli attaccanti.

Va detto infine che il calendario non sorride alla Samp, che deve ancora affrontare, tra le altre, Inter, Verona, Roma, Atalanta e Juventus.