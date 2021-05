Guida agli ultimi infuocati 90 minuti di calcio europeo

Classifica

Lille 80

PSG 79

Partite – domenica alle 21

Angers-Lille

Brest-PSG

Una teoria del complotto: per questioni geopolitiche, cioè i rapporti tesi tra Macron ed Erdogan, il governo francese ordina un arbitraggio a sfavore del Lille, squadra dalla fortissima presenza turca. Rigori negati, gol dell’Angers in fuorigioco, un’espulsione dubbia di Benjamin André. Nessuno può sospettare dei politici francesi, penseranno tutti ai soldi corruttori del Qatar.

Il Lille ha il secondo matchpoint per vincere la Ligue 1 dieci anni dopo la prima volta, quando c’era Rami al centro della difesa, Rudi Garcia in panchina e Gervinho in attacco. Ha già sciupato un’occasione una settimana fa: giocava contro il Saint-Etienne, una squadra di metà classifica che però veniva da due vittorie consecutive, e ha pareggiato zero a zero. Quando una squadra con poca esperienza in fatto di vittorie cincischia nel momento di portare a casa un risultato, si dice abbia il “braccino”, mutuando un’espressione tennistica. Quando i tennisti devono chiudere una partita e il loro braccio comincia a essere indolenzito dalla paura.

Il Lille non ci ha neanche provato più di tanto. Il Saint-Etienne si è progressivamente chiuso nel proprio guscio, aspettando che la squadra di Galtier si scontrasse con i propri problemi ad attaccare difese schierate. C’è stata un’occasione per Araujo nel primo tempo, poi quasi niente, finché Yusuf Yazici – entrato nel secondo tempo – non ha colpito il palo su punizione. Uno di quei calci di punizione che sembrano unti di vaselina mentre scorrono lisci fra un cespuglio di gambe. Poteva essere un gol fortunato, è stato un palo sfortunato. I tifosi del Lille sperano di ricordarlo come un episodio che ha prolungato l’attesa e non come un rimpianto storico da portarsi dietro per tutta la vita. In diverse partite incartate, quest’anno il Lille ha svoltato con qualche momento decisivo, come l’assurda doppietta di Burak Yilmaz contro il Lione. Nel frattempo il PSG vinceva 4-0 col Rennes in una di quelle partite in cui Neymar sembra giocare in spiaggia e tocca la palla con tutte le parti del piede e i gol arrivano da tutte le parti. La differenza tra la leggerezza e la facilità con cui ha vinto il PSG e la fatica offensiva del Lille fa paura, in vista di quest’ultima giornata.

Le partite, teoricamente, sono facili per entrambe. Il PSG affronta il Brest, che ha battuto in Coppa di Francia 3-0 a inizio marzo e 3-0 in campionato a inizio gennaio. Il Brest non è una squadra senza obiettivi: è un solo punto sopra il Nantes terzultimo. Se il Lorient e il Nantes non perdessero e lei sì, sarebbe retrocessa. Il Lille dovrà affrontare l’Angers, da anni uno dei club modello del calcio francese e che anche in questa stagione è stato per lungo tempo nella parte nobile della classifica. Da qualche mese però la squadra è crollata. Non ottiene un risultato utile da inizio aprile e non vince una partita in campionato da inizio marzo. All’andata il Lille aveva perso 1-2 in casa, se vi serve un ulteriore motivo per essere agitati. La squadra aveva diverse assenze, e ha preso due gol nel primo quarto d’ora.

Galtier è stato prudente nel parlare di titolo, lasciandosi andare solo dopo l’importante vittoria contro il Lione. Ha già detto di voler allenare all’estero, e che non resterà per sempre (il che vuol dire: non resterà oltre l’estate). Col suo lavoro ha ripreso una squadra in lotta per non retrocedere e gli ha dato una consistenza europea, e ora può trovare un coronamento totalmente inatteso. Dall’arrivo della proprietà qatariota il PSG non ha vinto la Ligue 1 solo due volte, nel primo anno di rodaggio, quando vinse il Montpellier, e nell’irripetibile annata 2016/17 del Monaco, quella dell’esplosione di Mbappé – un giocatore che vince il campionato ininterrottamente dal 2016/17.