Libri di tennis che potete regalare agli altri o a voi stessi

Dopo il tennis, i libri di tennis sono una delle cose migliori che esistano, e a differenza del tennis si possono usare anche dopo mangiato oppure quando non c’è nessun altro che voglia giocare. Non perché il tennis sia lo sport più raccontato, né quello raccontato meglio. Forse per le sue origini aristocratiche non ha mai avuto bisogno di legittimarsi conquistando l’immaginario collettivo, ed è vero che il calcio, il basket, il baseball hanno librerie più interessanti. Ma nessuno sport quanto il tennis è legato all’esperienza della scrittura: individuale, frustrante, dove si può migliorare all’infinito senza mai arrivare alla perfezione. Questioni di stile: paratassi o ipotassi, colpi piatti o lavorati?

Per farvi trovare preparati alla conversazione quando il regalo sarà scartato, prima della guida c’è un approfondimento indispensabile. L’età dell’oro del tennis italiano era ferma agli anni settanta: all’inizio dell’era Open l’Italia vinceva la Davis e le scuole tennis di tutto il paese si riempivano di ragazzini con pantaloncini corti e racchette di legno; long story short cinquant’anni dopo quegli stessi ragazzini sono ancora in cima alle classifiche dei circoli. Perché ora parliamo di Rinascimento?

Il primo motivo è il più tecnico: la FIT, da qualche anno, sta investendo tantissimo. Dal 2021 le ATP Finals, il torneo più ricco e spettacolare del tour, si giocheranno a Torino per quattro anni. Milano ha le Next Gen Finals, e gli Internazionali di Roma sono stati l’unico Master 1000 giocato su terra quest’anno, ma non si tratta solo di tornei. Gli investimenti hanno a che fare con tutta la crescita del movimento degli ultimi anni: Supertennis, il primo slam Open italiano di Francesca Schiavone, e i risultati dei centri tecnici federali sempre in crescita.

Il secondo motivo è Jannik Sinner e la nuova generazione di tennisti giovani e fortissimi che vincono e scalano le classifiche: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, e l’incredibile scalata di Martina Trevisan al Roland Garros. Per quanto uno sport individuale sia meno legato alle dinamiche di tifo, è difficile non appassionarsi a un giovane italiano che riesce a esprimersi ai massimi livelli di uno sport così ricco di tradizione – ma in cui non abbiamo mai espresso giocatori formidabili.

Il terzo e ultimo motivo è il tocco inconfondibile del 2020: con la pandemia il tennis è stato consacrato Lo Sport Più Sicuro, e, dpcm dopo dpcm, vecchie racchette sepolte negli armadi tornano alla luce. Quale sport meglio del tennis per sfoggiare outfit vintage e sentirsi elegantissimi anche se fuori forma?

Perciò lo Zeitgeist impone di saper scegliere e regalare un libro sul tennis come si deve. Un libro, perché l’abbigliamento da tennis è bellissimo, ma rischiate di sbagliare la taglia; una racchetta è un super-regalo, ma rischiate di sbagliare tutto. Qui trovate la guida scientifica, definitiva, al regalo perfetto per ogni tipo di lettore.