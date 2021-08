Una maglia che assomiglia a un’app può essere bella? Non so se è questa la domanda che si sono fatti alla Macron quando c’era da fare la maglia da trasferta della Sampdoria ma in ogni caso la risposta è sì. Interessante la disposizione delle linee sulle spalle e sul fianco con i colori storici della Sampdoria, stiloso il piccolo scudo crociato posto al centro dell’addome che, in assenza dello sponsor, fa davvero venire voglia di essere cliccato. In realtà, lo sponsor manca solo sulle maglie che potrà acquistare il pubblico, mentre su quelle da gara è invece presente il logo dell’istituto di credito di Game of Thrones, “Banca Ifis”. Un bel vantaggio per i tifosi doriani che volevano indossarla per l’aperitivo sotto una giacca blue navy di velluto a coste, che tra l’altro si abbinerebbe benissimo anche con il colletto alla coreana in magliera e chiusura a tre bottoni.