Le mie più belle partite

Il fratello più grande stava filmando un film dell’orrore amatoriale con gli amici, la mattina frullava rape rosse e salsa al pomodoro cercando la perfetta tonalità di sangue. Si vestiva di nero e una notte tornando a casa ubriaco ha preso a calci delle auto nella via di casa, la polizia è entrata di notte in camera e per errore ha afferrato il mio di braccio, che dormivo sotto di lui nel letto a castello, prima che la madre correggesse l’agente.

Il fratello di mezzo era un atleta nato, nella classica tradizione inglese: alto e slanciato, con le spalle larghe, competitivo al punto che litigavamo anche giocando a squash con il palmo della mano contro il muro dietro casa. Aveva un anno o due in meno di me ma non si vedeva, faceva colazione con una tazza a forma di Steve McManaman e, anche se non sembrava per niente il tipo che ascoltava i Prodigy, vicino al suo letto aveva appeso un poster di The Fat Of The Land.

Il fratello più piccolo non si capiva ancora che tipo sarebbe diventato, aveva appena iniziato ad andare a scuola. Il padre faceva due lavori e non era quasi mai a casa, la sera ovviamente beveva ma senza esagerare. La madre anche lavorava tutto il giorno, ogni mattina ci faceva trovare la colazione pronta, fagioli, pane tostato con la margarina, e un panino per pranzo in un sacchetto di carta. C’era anche una bambina che non vedevo mai, sui tre o quattro anni, forse la stava crescendo qualche parente e la riportava a casa la sera.

In casa c’era anche una ragazza spagnola, in vacanza-studio come me, di cui ero innamorato ma con cui avrò scambiato quattro parole in tutto, le rare volte che ci siamo incrociati per le scale strette foderate di moquette. Ricordo ancora come si chiama, ma è un dettaglio forse più inutile degli altri.

Ci sono state solo due occasioni in cui siamo stati tutti insieme, la famiglia al completo, la ragazza spagnola e me: il rinfresco di un matrimonio a cui erano stati così cortese da invitarci, organizzato in una palestra; e una partita di calcio Inghilterra-Italia giocata su un prato vicino casa. L’Inghilterra erano i due fratelli maggiori più il padre; l’Italia era rappresentata da me e due amici che abitavano non lontano.

Ricordo Southport, una cittadina di mare a nord di Liverpool ma non lontana da Manchester, quasi esclusivamente per quello che ci ho fatto quell’estate, non saprei descriverne i paesaggi senza infilarmici dentro. E a Southport ho soprattutto giocato a calcio. Ci siamo passati la palla persino su quell’infinita palude sabbiosa che, in qualche punto in lontananza, diventava il Mare d’Irlanda.

Ricordo il distributore di benzina dove compravo una Coca e un Mars, sulla strada che portava alla scuola, mezz’ora di cammino a piedi memorizzato la prima mattina insieme alla madre di famiglia. Ricordo la via dove abitavo, di casette bianche tutte più o meno uguali con giardini di cinque metri quadri, alcuni curati, altri occupati da automobili mezze abbandonate. Ricordo i locali, tra cui quello dove un buttafuori mi ha dato un pugno per un’incomprensione. I minorenni non potevano entrare, ma noi entravamo tutte le sere e io ero uscito giusto un secondo a prendere un po’ d’aria con delle amiche: stavo insistendo per recuperare la mia giacca, che avevo lasciato dentro, ma lui in qualche modo aveva capito che gli avevo detto di andare a farsi fottere – fortunatamente avevo già bevuto abbastanza da rendermi conto appena di aver preso un gancio destro sulla tempia. La giacca me l’hanno recuperata le amiche e siamo andati via. Nei miei ricordi comunque la gente a Southport si mena per strada ogni week-end.

Perché i nostri genitori ci hanno mandato a studiare l’inglese a Southport, nel Merseyside, invece che a Londra o al limite a Dublino?

Di Southport ricordo soprattutto il campetto di cemento nel cortile della scuola, con le porte dipinte sui muri non esattamente paralleli. In classe avevo un gruppo di spagnoli di Murcia che venivano a lezione già vestiti da calcio, dormivano con la testa sul banco e si svegliavano a mezzogiorno pronti per la partita di pranzo. Loro non hanno imparato una parola di inglese, io alcuni rudimenti di spagnolo. Quando ci siamo salutati alla fine della vacanza ci siamo detti: «Mi casa es tu casa».

Quell’estate 1998 avevo diciassette anni ed ero in forma come non ero mai stato prima e come non sarei stato più in vita mia. In Italia ero un semplice marcatore, un numero 5, al limite se mi facevano un complimento mi dicevano che ero attento e avevo un buon tempismo in anticipo, niente di più. Avrei pagato perché qualcuno dei miei allenatori passati mi avesse visto giocare in quel campetto in Inghilterra. Per la prima volta in vita mia ero un giocatore decisivo, e non perché mancasse competizione, gli spagnoli vivevano letteralmente per il calcio e quelli tra i miei amici meno in gamba faticavano in quelle stesse partite in cui a me riusciva tutto.

Giocavo con le Air Max di camoscio rovinato perché le mettevo anche con la pioggia e ricordo come fosse ieri una punizione da una ventina di metri di distanza che ho calciato pensando: “Adesso la metto a giro sotto l’incrocio lontano”. E così è stato. Come pochissime altre volte in vita mia mi sarebbe capitato, ho provato la sensazione piacevole che deriva dall’immaginare qualcosa e realizzarlo esattamente come lo avevo pensato. A Roma non mi facevano tirare le punizioni neanche in allenamento.

Ad ogni modo, prima che la vacanza finisse, una domenica di sole, abbiamo improvvisato una partita tra la “mia” famiglia e i “miei” amici. Tre contro tre. I miei compagni di squadra abitavano nella casa davanti a quella dove abitavo io, ma avevano una famiglia totalmente diversa: senza figli, con due cani bianchi (non ricordo se erano semplici volpini, dei derivati di qualche cane da pastore o dei ben più rari samoiedi bianchi), li accompagnavano a scuola in macchina e invece di preparargli il pranzo gli allungavano delle sterline. Erano amici di amici, più che veri e propri amici miei, non erano tra gli italiani i più forti e credo di averli scelti in mancanza di meglio. Anche le nostre famiglie italiane erano diverse, sulla falsa riga di quelle inglesi, loro vivevano a Corso Trieste, da piccoli avevano studiato pianoforte e giocato a rugby; io ero figlio di una madre single che mi rinfacciava più o meno consapevolmente di non farmi mancare niente. Perché anche in quel caso ero finito io nella famiglia complicata?

Io ero vestito da calcio, dei miei compagni solo uno su due, l’altro era in jeans. Anche loro non dovevano avere grande voglia.

Dal punto di vista della mia famiglia l’incontro non era mica tanto improvvisato: oltre ai due fratelli maggiori e al padre, che giocavano, era venuta anche la madre con la sorella e il fratello più piccolo. Da casa avevano portato una trombetta con cui la madre ha esultato ad ogni loro gol, uno stereo su cui hanno messo in loop l’inno dell’Inghilterra e dei pompon giganti rispetto alla bambina che li indossava.

C’era anche la ragazza spagnola, che però a quel punto ero sicuro avesse una storia con il fratello maggiore (si spiegherebbe anche perché fosse lì).

La partita è durata un’eternità, o almeno questo è il mio ricordo. Ho giocato con una tensione immotivata, a pensarci oggi. Siamo andati tre volte sotto e tre volte abbiamo recuperato, non ricordo quanti gol abbia segnato io personalmente, forse tutti, forse nessuno. Il fratello più grande, che forse aveva già più di vent’anni, era piuttosto scarso e anche quello di mezzo alla fine non era niente di che. Il padre stava più o meno in porta, se non ricordo male era vestito come quando andava a lavorare, con una giacca da pioggia sopra a dei pantaloni grigi. Ce la mettevano tutta, sicuramente più dei miei compagni che mentre giocavano facevano battute in italiano sulla madre – su “mia” madre – che ballava a caso a bordocampo insieme alla sorellina e al fratellino – insieme al “mio” fratellino e alla “mia” sorellina.

A un certo punto hanno smesso di scherzare, erano troppo stanchi o magari avevano capito che l’unico modo per farla finita con quegli inglesi era batterli. Sul 3-3 uno di loro si è rotto il naso scontrandosi con uno dei fratelli. Ha iniziato a perdere sangue e la madre gli ha dato un asciugamano ma quando pensavo che avremmo dovuto interrompere il padre ha detto: «The show must go on».

Serviva un vincitore ma io non ci stavo a giocare con un handicap così grande, per questo abbiamo deciso di calciare tre rigori.



Abbiamo perso, quello con il naso rotto ha sbagliato il suo ed è corso a casa a mettere la faccia sotto al lavandino. L’Inghilterra li ha segnati tutti e tre. La “mia” famiglia ha esultato con We Are The Champions, che i bambini hanno cantato finché sono andati a letto.

Il giorno dopo sono andato a trovare il mio compagno di squadra col naso rotto prima di andare a scuola, rimaneva a casa insieme all’altro, i genitori li avrebbero giustificati entrambi. Tutti e due sotto le lenzuola ridevano della “mia” famiglia di esagitati, quello sano alzava il tappeto che separava i due letti per permettere a quello col naso rotto di sputare sul pavimento. Se tirava su col naso sputava ancora sangue.

Il Natale successivo, la mia famiglia inglese mi ha mandato gli auguri per posta, devo avere ancora il loro biglietto da qualche parte. Non sono sicuro di aver risposto. Chissà che fine hanno fatto, chissà se qualcuno di loro conserva ancora il ricordo di quell’Inghilterra-Italia 3-3 (6-5 d.c.r).