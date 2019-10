Le domande fondamentali della stagione NBA 2019/20

Niccolò Scarpelli: La risposta facile vede Milwaukee, Philadelphia e le due squadre di Los Angeles un gradino sopra le altre. Ma la NBA non è una lega facile e, con la fine della Dinastia Warriors, gli ingredienti sembrano giusti per una stagione equilibrata e incerta. Sulla carta non c’è una squadra invulnerabile, mentre tante hanno voglia di rivincita (Houston, Boston), consacrazione (Utah, Portland) o di esplodere definitivamente (in quanti si stupirebbero di vedere Denver prendersi il primo posto a Ovest?). Miami, Brooklyn, Dallas o San Antonio sono “matte” perfette per far saltare il banco, in caso di stagione positiva, così come gli stessi Warriors, il cui valore potenziale oscilla tra la lottery e le Finals. Personalmente, sarei stupito se almeno una delle quattro “grandi” favorite non uscisse prima delle finali di conference.

Dario Costa: Tutto sta nel capire con che forma (e roster) arriveranno le squadre attualmente posizionate in seconda fascia dietro alle due di L.A., Phila e Milwaukee. La tenuta fisica, il rientro degli infortunati, l’adattamento dei nuovi arrivati e l’utilizzo dei margini di manovra negli scambi ci diranno per allora di che pasta sono fatte Houston, Golden State, Denver, Utah e Boston. La storia recente della lega ci dice che solo una di queste potrebbe trovare la combinazione giusta tra i quattro fattori di cui sopra e trasformarsi in contender a tutti gli effetti.

Lorenzo Bottini: È vero, ci sono quattro squadre che sulla carta sono testa e spalle davanti al resto della competizione, ma tre di queste sono praticamente state montate in fretta e furia in estate e l’altra, Milwaukee, viene da una discreta ridimensionata dagli scorsi playoff. E in una NBA nel crepuscolo dell’Impero Romano di Curry & Co., non mi stupirei che prima di una nuova restaurazione si possa infilare qualche squadra compatta, rodata e che non ha nulla da perdere come Houston o Utah.

Dario Vismara: Ha ragione Mike Prada di SB Nation quando scrive che lo scorso anno la NBA ha perso la sua trama nella scorsa stagione, facendo diventare il contorno più importante del gioco in sé. Con una classe di free agent nel 2020 meno ricca rispetto alle ultime stagioni – almeno a livello di grandi nomi -, il focus di tutti dovrebbe finalmente tornare sul campo, su chi va bene e chi va male sul parquet, senza cercare di andare a leggere ossessivamente che tipo di ripercussioni possono avere sul futuro delle stelle in free agency. Perciò, bentornata competizione: la prossima squadra che si laureerà campione NBA probabilmente non sarà forte quanto i Golden State Warriors degli ultimi tre anni a pieno regime, ma se non altro vedremo molte più squadre – a torto o a ragione – pensare di poter vincere tutto quanto.

Nicolò Ciuppani: Al di là di quante saranno effettivamente le contender serie alla vittoria finale, io non ho sinceramente ricordo di una stagione dove 10-11 squadre siano tutte convinte di poter vincere l’anello. Ad ovest ci sono i Clippers della nuova super-coppia, i Lakers i cui tifosi si aspettano un anello ogni singolo anno, gli Warriors di un eventuale rientrante Klay Thompson, Houston con l’ennesimo all-in, Denver che è andata a tre vittorie dal prendersi l’Ovest l’anno passato. A est ci sono i Bucks di Giannis, i Sixers che si sognano ancora i rimbalzi sul ferro, i Celtics che si aspettano un anello ogni volta che se lo aspettano i Lakers. Oltre a queste ci sono le varie squadre non proprio contender ma che sono convinte ai playoff di giocarsela alla pari con tutte. Sarà immancabilmente una stagione di cocenti delusioni per tante/troppe squadre, e quindi imperdibile.