Le 10 migliori maglie speciali del Napoli

Dopo la morte di Maradona, il Napoli ha giocato qualche partita con una maglia che ricordava quella dell’Argentina come abbiamo visto sopra. Un omaggio improvvisato e sentito, all’interno di tutta una serie di celebrazioni del Pibe che era culminata con l’intitolazione dello stadio. Un anno dopo, però, Emporio Armani ha voluto rilanciare, mettere il faccione di Maradona proprio sulle magliette, come fosse una t-shirt di un quindicenne idealista e non una maglia da calcio. La Maradona Game (questo il nome dato alla maglia) non ha però quel minimalismo affascinante delle maglie del Che, ma è piuttosto una strana forma di decoupage casalingo. Il volto stilizzato di Maradona è sovrapposto a un’impronta digitale che – e qui leggo dal marketing – “rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea”. Onestamente non ho capito cosa voglia dire, perché, cioè, non bastava la faccia di Maradona a trasmettere il suo lascito, ma servivano le impronte digitali di chi sa chi. Come se non bastasse, di questa maglia (brutta) ne hanno fatte diverse versioni, sembrava quasi che a ogni partita ne usciva una diversa per colori o taglio o incrocio tra colori (ma comunque sempre brutte).

A togliere di torno la Maradona Game non è stata la polizia dell’estetica, o qualche critica dei tifosi, ma una diffida arrivata dalla Diez Fze, società con sede a Dubai, ad usare le effige di Maradona. Il Napoli, infatti, aveva pagato per avere i diritti, ma una cifra che poi è stata considerata troppo bassa. Insomma, non una maglia fortunata.